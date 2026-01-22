POLÍTICA

PP y Vox retoman sus negociaciones "discretas" para la conformación de un Gobierno de coalición

Así lo hacían tras escenificarse cierta falta de entendimiento durante la sesión constitutiva del nuevo parlamento extremeño.

Redacción

Extremadura |

El Partido Popular y Vox han vuelto a retomar las negociaciones discretas para cerrar la composición de un futuro Gobierno de coalición así como las medidas programáticas a ejecutar. Ambos partidos han retomado las conversaciones tras la anunciada llamada realizada por la presidenta en funciones, María Guardiola, tras el pleno de constitución de la asamblea del pasado martes.

En este sentido, ayer el líder nacional de Vox, Santiago Abascal, reiteraba que su partido mantiene la intención de integrarse en un futuro gobierno de coalición en Extremadura, pese a la paralización de las conversaciones con el Partido Popular.

Una afirmación que tenía respuesta por parte de la Presidenta Guardiola, a través de un mensaje en sus Redes Sociales, en donde subrayaba que la entrada de Vox en un posible gobierno en la comunidad es algo que ya está "contemplado" en las negociaciones iniciadas para la gobernabilidad en la región. Así, tras remarcar que está "en su mano" (las de Vox) por tanto entrar en ese futuro gobierno de coalición, Guardiola ha señalado que las urnas han "pedido" que dialoguen PP y Vox, y añade que, por tanto, ahora lo que se debe hacer es materializar esto "con normalidad y proporcionalidad".

