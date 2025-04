PP y Vox rechazan una propuesta del PSOE que instaba a la Junta a ampliar las plazas disponibles para acoger a menores migrantes

Los grupos parlamentarios del PP y Vox han rechazado una propuesta de impulso presentada por el PSOE que buscaba instar a la Junta de Extremadura a ampliar las plazas disponibles para la acogida de menores migrantes no acompañados y reforzar los centros existentes con más personal especializado en atención psicológica, social y educativa.

La iniciativa, que ha contado con el apoyo de Unidas por Extremadura, pedía también instar a cumplir con el artículo 35 de la Ley de Extranjería, a elaborar una estrategia de integración a largo plazo y a poner en marcha campañas de sensibilización social.

La diputada socialista Teresa Nuria García Ramos ha sido la encargada de defender esta propuesta en el pleno de la Asamblea de Extremadura de este jueves y a la que el PP había presentado una enmienda de modificación y adición que el PSOE ha rechazado.

En su intervención, García Ramos ha defendido que es necesario hablar de política migratoria y, más concretamente, del acogimiento de menores migrantes no acompañados que llegan a los pueblos "buscando esperanza".

"El acogimiento no es solo un acto de generosidad sino también es un acto de valentía. Al abrir nuestras puertas, estamos eligiendo ser parte de una solución, de un cambio. Estamos eligiendo ser la voz de aquellos que a menudo son silenciados", ha expuesto.

En este sentido, la socialista ha considerado que los 93 menores migrantes que acoge Extremadura es un dato "insignificante" en comparación con el de otras comunidades y ha añadido que negarse a la acogida "destila racismo y xenofobia".

Por ello, ha dicho que la propuesta de impulso buscaba "estar a la altura" y tener "voluntad política" a la hora de "poner dinero" y ampliar las plazas de acogida, además de "no culpabilizar a Pedro Sánchez de todo lo que pasa".

"El pasado año el Gobierno de España puso 35 millones para el acogimiento y en esta ocasión pondrá 100 millones de crédito extraordinario. No pongan excusa. Es hora de que el Partido Popular asuma su responsabilidad y deje de lado la demagogia", ha recalcado.

Por su parte la diputada del PP Teresa Tortonda, en la defensa de su enmienda, ha dicho que la iniciativa del PSOE no debiera ser una propuesta de impulso sino de pronunciamiento, ya que las competencias en materia de inmigración la tiene el Gobierno de España y es Pedro Sánchez "el tiene que dar las respuestas".

"Es Pedro Sánchez el que tiene que dar esas respuestas de manera igualitaria en todo el territorio y, además, es Pedro Sánchez el que tiene que también dar las soluciones financieras a una competencia que él ha querido trasladar a las comunidades autónomas", ha señalado.

Del mismo modo, Tortonda se ha referido a la aprobación este mismo jueves en el Congreso de los Diputados el real decreto en el que el Gobierno "lo que hace es poner un parche" para repartir a los menores migrantes "como si de paquetes se tratase".

En el turno de Vox, el diputado Óscar Fernández Calle ha manifestado que su formación se opone de "manera frontal" al reparto de menores migrantes, de quienes ha dicho que la "mayoría no son menores" sino "varones en edad militar".

"Nosotros no solo no queremos que lleguen más, es que nosotros no queremos que se repartan y además queremos que los que tenemos se repatríen, porque entendemos que donde mejor están es con sus padres", ha aseverado.

Fernández Calle también ha hecho referencia al "coste económico" que lleva implícito cada menor acogido y que ha situado entre "3.000 y 5.000 euros al mes". "Nosotros esa cantidad ingente de dinero, como siempre hemos dicho, queremos que se quede aquí", ha dicho, terminando con la frase "los españoles, primero".

Finalmente, el diputado de Unidas por Extremadura José Antonio González Frutos ha confesado que abordar esta cuestión le supera por la "miseria moral" con la que se trata, cuando se está hablando de "niños solos" que son utilizados como "herramienta electoral".

En este sentido, ha dicho que no le gusta el acuerdo alcanzado entre el Gobierno de España y Junts pero éste se ha producido, en su opinión, "por incomparecencia del PP".