El PP y Vox instan a la Junta a tomar la iniciativa para eliminar el aforamiento de los diputados extremeños

Los grupos parlamentarios del PP y Vox han instado a la Junta a que tome la iniciativa para reformar del Estatuto de Autonomía de cara a eliminar el aforamiento de los diputados de la Asamblea de Extremadura.

De esta forma, los 'populares' han mostrado su apoyo a la propuesta de impulso defendida este jueves por Vox en el pleno de la cámara autonómica y a la que los grupos del PSOE y Unidas por Extremadura se han abstenido.

El diputado de Vox Óscar Fernández Calle ha sido el encargado de defender esta iniciativa con la que su grupo quería unirse a otras comunidades que también han eliminado a condición de aforado de sus diputados, como Baleares, Cantabria, Murcia, La Rioja o Aragón.

"Una persona que no tiene ética y moral no la va a tener, sea aforado o deje de ser aforado. Un partido que utiliza las leyes y las reglas de manera torticera para beneficiarse de manera espuria va a seguir haciéndolo estén sus diputados aforados o no lo estén. Quienes están acostumbrados a fomentar y amparar el fraude de ley no van a cambiar estén aforados o no pero vamos a intentar ponérselo un poquito más difícil a todos ellos", ha señalado.

En su intervención, el diputado de Vox ha abogado por intentar evitar por todos los medios "el bochorno y la burla" que gente "sin escrúpulos hacen de las leyes y de los reglamentos", que los "Gallardo de turno", en referencia al secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, "se rían y se burlen de la ciudadanía extremeña y que "caciques de medio pelo, corruptos y prevaricadores se crean impunes ante la ley".

En este sentido, ha asegurado que "nada sorprende" en el PSOE y ha puesto como ejemplo que "se haga renunciar a cinco personas para que el jefe de la organización", Miguel Ángel Gallardo, pueda estar donde "más le conviene a él" judicialmente y "menos le conviene a la decencia", en alusión a su entrada en la Asamblea.

En opinión del diputado, el aforamiento es una figura jurídica percibida por la sociedad como un "privilegio" y, además, a día de hoy encaja "bastante mal con el artículo 14 de la Constitución, y más cuando se hace un uso degenerado, repito, degenerado del mismo, como hemos visto desgraciadamente estos días en Extremadura", razón por la que su partido lleva en su programa electoral su eliminación.

Del mismo modo, Fernández Calle ha criticado los "pactos para controlar el Consejo General del Poder Judicial" entre PP y PSOE, toda vez que es el órgano que nombra a los magistrados que integran el Tribunal Supremo y los tribunales superiores de justicia.

"Nosotros en Vox queremos que todos los españoles sean iguales ante la ley, todos, incluidos los diputados que estamos aquí sentados, sin privilegios, y además queremos un poder judicial completamente libre, completamente libre de cualquier injerencia de los poderes del Estado, en este caso del Ejecutivo, fundamentalmente", ha insistido.

El diputado del PP José Ángel Sánchez Juliá ha lamentado que Extremadura haya sido noticia nacional en las últimas semana no "por los grandes datos que está cosechando el gobierno de María Guardiola" sino debido a que Miguel Ángel Gallardo haya situado a la región en el "mapa de la vergüenza, en el mapa del nepotismo, y solo se habla de cortijos, de colocar al hermanísimo y del aforado exprés".

"¡Cuánto daño están haciendo ustedes a las instituciones, a los extremeños, a Extremadura! Vimos la semana pasada aquí un circo y el circo lo montaron ustedes después de haber cortado cinco cabezas para que el señor Gallardo esté aforado y se siente aquí. Ese es el circo del escándalo, del enchufe, del uso de las instituciones en beneficio personal", ha afeado el 'popular'.

Así, ha dicho que si en este pleno se está debatiendo del aforamiento no es porque esta figura sea "un problema" o le preocupe a Vox sino porque el "diputado aprovechado del señor Gallardo ha utilizado la Asamblea como un beneficio personal para tener un aforamiento exprés, porque lo necesitaba al verse más cerca del banquillo de los acusados que del escaño".

Por ello, ha insistido en que el PP no tiene "ningún inconveniente" en debatir sobre los aforamientos pero dicho debate debe hacerse de "una manera seria, dignificando la política y las instituciones, no mediante la ocurrencia o el aprovechamiento".

En su turno, la diputada del PSOE Piedad Álvarez ha preguntado a la bancada de Vox desde cuando los aforamientos son un problema, al tiempo que ha apuntado que, si hay que reformar el Estatuto de Autonomía, habrá que hacerlo "debidamente" y con los grupos representativos de esta cámara.

"Lo que nosotros no queremos hacer es que cinco diputados que se sientan allí arriba nos traigan una propuesta de impulso que carece de rigor, carece de profundidad y carece de sentido para modificar nada más y nada menos que el Estatuto de Autonomía", ha asegurado la socialista.

Del mismo modo, Álvarez ha acusado a Vox de hacer de la política un "circo" en el que no "les importa ni Extremadura ni los problemas de los extremeños y de las extremeñas". "Nunca creyeron en el estatuto de las autonomías, pero ahí están los cinco, cobrando y aforados", ha añadido.

"La máquina del fango está en la Plaza del Rastro, sí, regada con dinero público, difamando y divulgando bulos para luego judicializar la política, ¿para tener más justicia, para tener más democracia?, no, para intentar aniquilar al rival como sean", ha aseverado.

Finalmente, la diputada de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha señalado que está en el ADN de Vox exigir para los demás lo que sus miembros "nunca se aplican" y ha considerado que dicha formación ha puesto el "grito en el cielo" con los aforamientos por la llegada a la Asamblea de Miguel Ángel Gallardo.

En este sentido, De Miguel ha reconocido que Gallardo ha entrado como "elefante en cacharrería" y esta "jugada" no ha sido, en su opinión, "muy audaz", ya que ha conseguido "abochornar a propios y ajenos", aunque ha considerado que a Vox, del Estatuto de Autonomía ,"no solo le molesta los aforamientos, le molesta el Estatuto en general" porque "no creen en la autonomía extremeña".

"Ustedes anularían la autonomía extremeña. Por lo cual, no sean ustedes tampoco incoherentes y pidan solo que eliminemos los aforamientos del Estatuto, pidan ya que eliminemos el Estatuto y entonces pues ya ustedes no serían tan hipócritas", ha aseverado.