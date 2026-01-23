Vox ve a Guardiola como un escollo en las negociaciones en Extremadura y no teme volver a las urnas

Las negociaciones entre PP y Vox para conformar el Gobierno de Extremadura siguen abiertas, aunque desde la formación de Santiago Abascal ven a la presidenta de la Junta en funciones, María Guardiola, como el principal escollo en las conversaciones y aseguran no temer a una repetición electoral.

Así lo afirman fuentes de Vox consultadas por Europa Press este jueves, que han avanzado que se prevé que las conversaciones por la conformación del gobierno extremeño se retomen esta misma semana tras la parálisis de los últimos días.

Desde Vox ponen el foco en Guardiola y afirman que, a pesar de no temer a una repetición electoral porque a su juicio perjudicaría más al PP, antes preferirían que los 'populares' sustituyeran a su candidata por otra persona.

PIDEN PODER EJECUTIVO

Desde Vox consideran que, por sus resultados electorales, deben tener más poder y capacidad para impulsar sus propuestas con dotación presupuestaria suficiente, mientras que Guardiola les ofrece "lo mismo e incluso menos" que en la anterior legislatura.

Las mismas fuentes han apuntado que Guardiola no se tomó bien las exigencias que puso Vox sobre la mesa y, aunque no han detallado de qué consejerías se trata, han señalado que son las que permiten desplegar la agenda de Vox más allá de agricultura, carpeta que ya controlaba la formación.

"ESTAFAS Y RISAS LAS JUSTAS"

Es en este sentido que el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha exigido este jueves a la presidenta extremeña en funciones desde un acto del partido en Barcelona "garantías para poder impulsar un cambio de rumbo" de 180 grados en la comunidad.

Garriga ha acusado a la presidenta extremeña de decir públicamente que está dispuesta a que entre Vox en su gobierno, pero no decir lo mismo cuando se negocia la conformación de su ejecutivo: "Estafas y risas las justas, porque estamos hablando del futuro de los extremeños".

El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, Óscar Fernández, también se expresó en esta línea el martes y advirtió: "Los extremeños, en las elecciones, dijeron que quieren más del doble de Vox. Y los extremeños van a tener más del doble de Vox. Porque si no, Vox no va a estar en ningún sitio junto al PP".