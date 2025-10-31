Vox Extremadura desconoce aún cuándo se reunirá el Comité Nacional que designará a su candidato para las elecciones

Vox Extremadura concurrirá a las próximas elecciones autonómicas del 21 de diciembre con un candidato a la Presidencia de la Junta que aún no ha sido designado por el órgano del partido encargado de hacerlo, que es el Comité Ejecutivo Nacional del Partido.

Fuentes del partido en Extremadura, que no se había pronunciado aún al respecto desde que la presidenta de la Junta, María Guardiola, anunciara el adelanto electoral el pasado lunes, 27 de octubre, han señalado este jueves que por el momento desconocen la fecha en la que se celebrará el citado Comité Ejecutivo Nacional (CEN).

"El CEN de VOX, máximo órgano de decisión de la formación entre asambleas, no se ha reunido todavía y no tenemos constancia de la fecha en que se reunirá", han señalado desde la formación en Extremadura.

En tal caso, avanzan que cuando se reúna y nombre candidato a la presidencia de la Junta de Extremadura informarán a la opinión pública "a la mayor brevedad posible".