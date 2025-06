VOX califica el discurso de Guardiola en el Debate del Estado de la Región como “un cheque sin fondos”

El presidente del Grupo Parlamentario VOX en la Asamblea de Extremadura, Ángel Pelayo Gordillo, ha valorado el discurso pronunciado por la presidenta de la Junta, María Guardiola, durante el Debate sobre el Estado de la Región.

Según VOX, el discurso ha sido un “relato complaciente” de su etapa de gobierno, lleno de anuncios sin concreción. Pelayo ha señalado que “la señora Guardiola ha prometido muchas cosas, pero no ha dicho ni cómo las va a hacer, ni con qué recursos, ni con quién piensa llevarlas a cabo”. Para VOX, la presidenta sigue sin asumir que gobierna en minoría, y por tanto, no podrá acometer reformas de envergadura sin el apoyo de otras fuerzas políticas. “Solo hay dos caminos para la presidenta Guardiola: VOX o el Partido Socialista. Pero no ha hecho ni una sola mención a este hecho esencial”, ha subrayado Pelayo, quien ha comparado el discurso con “un cheque sin fondos”. En su intervención, también ha criticado que Guardiola haya evitado por completo “temas candentes de actualidad”, como la situación en Tierra de Barros, a los que VOX responderá con detalle en la jornada siguiente del debate.

Desde la formación soberanista advierten de que Guardiola sigue sin asumir que gobierna en minoría, lo que le impide llevar a cabo reformas de envergadura sin acuerdos. “Tiene dos opciones: o pacta con VOX, o pacta con el Partido Socialista. Pero no ha aclarado con qué fuerza política piensa contar. Y eso es como pagar un cheque sin fondos”, ha añadido.

Por último, ha lanzado una reflexión directa a los extremeños: “¿Creen ustedes que se ha producido un cambio real en la región? ¿Que el mandato del cambio, al que apeló la señora Guardiola, se ha cumplido?” Una pregunta que, según Pelayo, resume la decepción de miles de ciudadanos que esperaban un verdadero giro político en Extremadura.