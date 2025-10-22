Las viviendas 'okupadas' suponen el 2,3% del total de viviendas en venta en Badajoz y el 1,4% en Cáceres

Las viviendas 'okupadas' suponen el 2,3 por ciento de todas las viviendas en venta en la provincia de Badajoz, según un estudio publicado por idealista sobre los inmuebles anunciados en su base de datos en el tercer trimestre de 2025, de los cuales 134 reconocían estar sufriendo un proceso de 'okupación', aunque la estadística todavía no permite la evolución del dato y el estudio de diferentes métricas al respecto.

En el caso de la provincia de Cáceres, las viviendas 'okupadas' suponen el 1,4 por ciento, con 69 en venta en esa situación.

Mientras, a nivel nacional las viviendas 'okupadas' suponen el 3% de todas las viviendas en venta en España, según un estudio publicado por idealista sobre los inmuebles anunciados en su base de datos en el tercer trimestre de 2025, de los cuales 23.010 reconocían estar sufriendo un proceso de 'okupación', aunque la estadística todavía no permite la evolución del dato y el estudio de diferentes métricas al respecto.