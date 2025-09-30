VIVIENDA

La vivienda sube un 3,7 % en Extremadura, el menor incremento interanual

Se alcanzaban los 993 euros/m2.

Redacción

Extremadura |

Venta y alquiler de viviendas
Venta y alquiler de viviendas | Agencias

El precio de la vivienda (nueva y usada) subió un 3,7 % en Extremadura en septiembre, lo que supone el menor incremento interanual en España, hasta alcanzar los 993 euros/m2, el más bajo del país.

A nivel nacional intensificó su subida en septiembre con un aumento interanual cercano al 7 % (6,9 %) hasta los 2.047 euros/m2, según los datos que maneja Sociedad de Tasación ST, que prevé que el año cierre con un incremento del 7,4 % y 2.084 euros/m².

Con estos datos, la subida semestral del precio de la vivienda se sitúa en el 3,6 %. Cabe recordar que ya en junio el precio superó los 2.000 euros/m2 por primera vez desde 2010.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer