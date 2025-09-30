La vivienda sube un 3,7 % en Extremadura, el menor incremento interanual

El precio de la vivienda (nueva y usada) subió un 3,7 % en Extremadura en septiembre, lo que supone el menor incremento interanual en España, hasta alcanzar los 993 euros/m2, el más bajo del país.

A nivel nacional intensificó su subida en septiembre con un aumento interanual cercano al 7 % (6,9 %) hasta los 2.047 euros/m2, según los datos que maneja Sociedad de Tasación ST, que prevé que el año cierre con un incremento del 7,4 % y 2.084 euros/m².

Con estos datos, la subida semestral del precio de la vivienda se sitúa en el 3,6 %. Cabe recordar que ya en junio el precio superó los 2.000 euros/m2 por primera vez desde 2010.