Vivienda notifica 181 pisos turísticos ilegales en Extremadura a las plataformas para que retiren sus anuncios online

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU) ha notificado 181 pisos turísticos ilegales en Extremadura a las plataformas digitales para que retiren los anuncios online de estos alojamientos. Se trata de pisos que han solicitado el número de registro obligatorio desde el pasado 1 de julio, pero que no lo han obtenido porque no cumplen los requisitos legales.

Ahora, las distintas plataformas deberán proceder a la retirada de los anuncios de estos inmuebles, que se pueden estar comercializando en varias de ellas a la vez.