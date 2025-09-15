PISOS TURÍSTICOS

Vivienda notifica 181 pisos turísticos ilegales en Extremadura a las plataformas para que retiren sus anuncios online

Se trata de alojamientos que han solicitado el número de registro obligatorio, pero no lo han obtenido porque no cumplen los requisitos legales y constan como revocados.

Redacción

Extremadura |

Imagen de un piso turístico
Imagen de un piso turístico | laSexta.com

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU) ha notificado 181 pisos turísticos ilegales en Extremadura a las plataformas digitales para que retiren los anuncios online de estos alojamientos. Se trata de pisos que han solicitado el número de registro obligatorio desde el pasado 1 de julio, pero que no lo han obtenido porque no cumplen los requisitos legales.

Ahora, las distintas plataformas deberán proceder a la retirada de los anuncios de estos inmuebles, que se pueden estar comercializando en varias de ellas a la vez.

