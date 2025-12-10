La Virgen de la Consolidación del Castillo, patrona de Montánchez, protagoniza el cupón de la ONCE del 18 de diciembre

El 75 aniversario de la Coronación Canónica de la Virgen de la Consolación del Castillo, patrona de Montánchez, protagonizará el cupón de la ONCE de próximo jueves 18 de diciembre, del que se difundirán cinco millones de cupones.

El cupón dedicado a la Virgen de la Consolación del Castillo ha sido presentado este martes en la localidad cacereña de Montánchez por parte del delegado de la ONCE de Extremadura, Fernando Iglesias, y el alcalde del municipio, Joaquín Plana, acompañados por la directora de ONCE en Cáceres, Isabel Góngora, o el presidente de la Cofradía la Virgen de la Consolación del Castillo, Agustín Pérez.

Cabe recordar que el 10 de septiembre de 1950 se produjo la Coronación Canónica de la Virgen de la Consolación del Castillo, y desde entonces, cada septiembre, se celebra su Bajada desde el castillo hasta la iglesia parroquial en una procesión que es el punto culminante de las fiestas patronales.

La historia de la Virgen de la Consolación del Castillo de Montánchez se remonta a la época medieval, con una talla que se cree que fue escondida durante la dominación árabe y rescatada posteriormente por la Orden de Santiago. La imagen de la Virgen del Castillo, del siglo XVI, se encuentra en un camarín dentro del santuario.

El Santuario de la Virgen de la Consolación del Castillo, también conocido como Ermita de Nuestra Señora de la Consolación, un templo barroco del siglo XVII situado en el interior del recinto del Castillo de Montánchez, cuenta con nave de cuatro tramos y tres capillas de mampostería, en el que la nave central está separada por arcos de medio punto de sillería, según explica la ONCE en nota de prensa.