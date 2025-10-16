La violencia machista es la principal hipótesis que baraja la Guardia Civil en el asesinato de la mujer de La Codosera

La violencia machista es la principal hipótesis que baraja la Guardia Civil en el atropello mortal de una mujer la madrugada de este miércoles en La Codosera a tenor de las primeras gestiones acometidas y la investigación desarrollada por el instituto armado.

Así lo señalaban en la tarde de ayer fuentes de la Guardia Civil. Por su parte, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha informaba ya a primera hora de este miércoles de que está recabando datos del "asesinato por presunta violencia de género".

La Guardia Civil detenía a la pareja de la mujer fallecida tras ser atropellada por el vehículo que este conducía. Verónica tenía 46 años y su pareja 43.

De confirmarse este caso de asesinato machista, sería la cuarta mujer asesinada en lo que va de año en Extremadura, tras las muertes de María de 38 años, en mayo, en Aldeanueva del Camino, de Ilham de 34 años en agosto en Don Benito y de María Antonia de 29 años en Badajoz el pasado mes de septiembre, este último caso aún en estudio y bajo secreto de sumario.