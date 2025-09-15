NOCHES PATRIMONIO

La VIII Noche del Patrimonio de Mérida movilizó a miles de personas a través de las más de 70 actividades y experiencias

La edición de este año ha incorporado la presa romana de Proserpina como nuevo escenario, ofreciendo actividades lúdicas y gratuitas para todas las edades.

Redacción

Extremadura |

La VIII Noche del Patrimonio de Mérida movilizó a miles de personas a través de las más de 70 actividades y experiencias
La VIII Noche del Patrimonio de Mérida movilizó a miles de personas a través de las más de 70 actividades y experiencias | Ayto. Mérida

La ciudad de Mérida ha vivido ayer sábado, 13 de septiembre, una de las ediciones más exitosas de la Noche del Patrimonio, con la incorporación de nuevos escenarios y propuestas que han atraído a miles de personas, consolidando a la capital extremeña como referente cultural y patrimonial a nivel nacional.

Como gran novedad, en esta nueva edición se ha sumado la presa romana de Proserpina a los espacios emblemáticos participantes, ofreciendo un entorno único donde se han llevado a cabo diferentes actividades lúdicas y deportivas gratuitas dirigidas a todos los públicos.

Asimismo, la programación de esta VIII edición ha incluido un variado conjunto de actividades que han pasado desde rutas guiadas como “Mérida Secreta”, “Mérida Curiosa” y “Patrimonio Celeste”, hasta visitas exclusivas a enclaves patrimoniales como el Teatro y Anfiteatro Romanos y el solar de la Fullonica, entre otros.

Por otra parte, los diferentes talleres culturales celebrados en diferentes espacios emblemáticos de la ciudad, concretamente, aquellos dirigidos al público infantil y familiar han obtenido un gran éxito de asistencia.

Las actividades como “Construimos el Peristilo del Teatro” y el original Escape Room “Detectives”, han completado aforos, al tiempo que han puesto de manifiesto el interés

por las nuevas formas de acercar la historia y el pasado romano de la ciudad a los y las emeritenses.

Cabe destacar que Mérida continúa reforzando su papel como Ciudad Patrimonio de la Humanidad, apostando por actividades que combinan rigor histórico, participación ciudadana y accesibilidad cultural para todos los públicos.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer