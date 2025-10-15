Victoria Bazaga destaca en Madrigal de la Vera el impulso del cine como motor económico y de proyección internacional de Extremadura

La consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, Victoria Bazaga, ha subrayado este martes en su visita al rodaje del largometraje 'Los relatos', de Miguel del Arco, que la presencia de producciones como esta en Extremadura demuestra que el esfuerzo del Gobierno regional por fortalecer la industria audiovisual está dando sus frutos.

Bazaga ha recordado que la Junta de Extremadura ha destinado 250.000 euros a la financiación de esta película protagonizada por Juan Diego Botto, Marta Etura y Ainara Elejalde, una inversión que se traduce en movimiento económico, contratación de servicios locales, ocupación en alojamientos y, sobre todo, consolida a la región como escenario de cine.

La consejera ha destacado que el Ejecutivo autonómico ha redoblado en los últimos meses su apoyo al sector audiovisual con medidas orientadas a estimular el talento, simplificar trámites y atraer rodajes a la región.

En este sentido, Bazaga ha señalado que en 2024, por primera vez, se destinaron 80.000 euros al desarrollo de proyectos audiovisuales -de cine, televisión y animación-, una línea que se mantiene en 2025 con el objetivo de ayudar a que las ideas cinematográficas tomen forma.

Asimismo, Bazaga ha destacado el incremento de las ayudas a cortometrajes en 20.000 euros, alcanzando los 110.000 euros anuales, y la consolidación de las ayudas a largometrajes con 300.000 euros, de los cuales 250.000 se destinan a ficción y 50.000 a documental. "Queremos que los creadores extremeños encuentren aquí las condiciones necesarias para desarrollar sus proyectos", ha apuntado.

La consejera también ha valorado el trabajo de Extremadura Film Commission, por su labor en la promoción de la región como destino de rodajes. "Hemos ampliado el catálogo de localizaciones e incorporado nuevos directorios de profesionales, además de un catálogo de alojamientos para acoger equipos de rodaje", ha explicado. En apenas unos meses, más de cien establecimientos, entre hoteles, hostales, casas rurales y apartamentos turísticos, se han inscrito en la plataforma.

Bazaga ha avanzado que el siguiente paso será convertir ese catálogo en un "libro de hospitalidad" que incluya servicios de restauración, catering, farmacias, hospitales o aparcamientos.

'Los relatos', segundo largometraje de Miguel del Arco, es un drama sobre las consecuencias de un asesinato machista más de veinte años después de cometido. Su estreno está previsto para finales de 2026 bajo la distribución de Sideral. La película ha sido rodada en Madrid y distintas localizaciones del norte de Cáceres, especialmente en el entorno del Valle del Jerte, mostrando la riqueza paisajística de Extremadura.