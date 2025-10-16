La Vía Verde de Monfragüe cierra por obras de mejora durante nueve meses

El Ayuntamiento de Malpartida de Plasencia (Cáceres) ha anunciado el cierre temporal de la Vía Verde de Monfragüe a partir de este miércoles, 15 de octubre, debido al inicio de las obras de adecuación y mejora de todo su recorrido, unos trabajos que tendrán una duración estimada de nueve meses.

Durante este periodo, el acceso a la vía quedará totalmente prohibido tanto para peatones como para ciclistas y vehículos, según ha informado el Consistorio en una nota.

El objetivo de estas actuaciones es mejorar la seguridad y el disfrute de este espacio natural, uno de los más frecuentados por vecinos y visitantes del entorno del Parque Nacional de Monfragüe.

El ayuntamiento ha pedido "colaboración y comprensión" a los ciudadanos ante las molestias que puedan derivarse del cierre temporal.