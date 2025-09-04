El verano acaba con 9 muertos en las carreteras en Extremadura, uno menos que en ese periodo durante 2024

El verano ha dejado 228 muertos en las carreteras españolas, lo que supone 15 menos y un descenso del 6 por ciento respecto a los meses de julio y agosto de 2024, de los cuales 9 se produjeron en Extremadura (uno menos que en el periodo estival anterior).

En concreto en Extremadura, cinco fallecimientos se produjeron en la provincia de Cáceres y cuatro en la de Badajoz. El 33,3 % fueron en siniestros en autovías (3), y el resto en otro tipo de vías interurbanas.

Son datos del balance provisional de la siniestralidad vial que ha presentado este miércoles el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Un descenso que se ha producido en un verano con mayor movimiento en las carreteras, que ha batido el récord histórico: han sido algo más de 100,4 millones de desplazamientos, un 2,77 por ciento más que en 2024.

Además de los 228 fallecidos, que suponen 3,7 al día, los siniestros viales han dejado 949 personas heridas graves que necesitaron hospitalización.