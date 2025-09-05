Las ventas de vehículos de segunda mano bajan un 9,2% en agosto en Extremadura

Las ventas de turismos y todoterrenos de segunda mano han bajado un 9,2 por ciento en agosto en Extremadura con respecto al mismo mes del año anterior, hasta situarse en las 3.490 unidades.

Por su parte, entre enero y agosto se han vendido en Extremadura 32.885 turismos y todoterrenos de segunda mano, lo que supone un descenso del 2 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior.

En el conjunto del país, las ventas de turismos y todoterrenos de segunda mano acusaron el periodo vacacional y registraron un leve descenso en el mes de agosto (-0,7%), con un total de 144.228 unidades, según datos de las patronales del sector Ganvam (distribuidores oficiales e independientes) y Faconauto (concesionarios).