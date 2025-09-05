VEHÍCULOS

Las ventas de vehículos de segunda mano bajan un 9,2% en agosto en Extremadura

Lo hace hasta los 3.490 vehículos vendidos.

Redacción

Extremadura |

Imagen de archivo del tubo de escape de un vehículo en un concesionario
Imagen de archivo del tubo de escape de un vehículo en un concesionario | Agencia EFE

Las ventas de turismos y todoterrenos de segunda mano han bajado un 9,2 por ciento en agosto en Extremadura con respecto al mismo mes del año anterior, hasta situarse en las 3.490 unidades.

Por su parte, entre enero y agosto se han vendido en Extremadura 32.885 turismos y todoterrenos de segunda mano, lo que supone un descenso del 2 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior.

En el conjunto del país, las ventas de turismos y todoterrenos de segunda mano acusaron el periodo vacacional y registraron un leve descenso en el mes de agosto (-0,7%), con un total de 144.228 unidades, según datos de las patronales del sector Ganvam (distribuidores oficiales e independientes) y Faconauto (concesionarios).

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer