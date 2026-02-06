MOTOR

Las ventas de turismos de segunda mano arrancaron enero con un total de 3.384 unidades en Extremadura

Supone un 17,8% menos que en enero del 2025.

Redacción

Extremadura |

Imagen de archivo del tubo de escape de un vehículo en un concesionario
Imagen de archivo del tubo de escape de un vehículo en un concesionario | Agencia EFE

Las ventas de turismos y todoterrenos de ocasión han arrancado 2026 en negativo en Extremadura, con un total de 3.384 unidades, lo que supone una caída del 17,2 por ciento respecto a enero del año pasado, según datos de las patronales del sector Ganvam y Faconauto.

Este resultado se enmarca en un contexto nacional igualmente desfavorable, ya que en el conjunto del país las ventas de vehículos de ocasión han descendido un 8,8 por ciento en enero, hasta situarse en 157.776 unidades, de forma que por cada vehículo nuevo se vendieron 2,2 usados.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer