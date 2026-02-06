Las ventas de turismos de segunda mano arrancaron enero con un total de 3.384 unidades en Extremadura

Las ventas de turismos y todoterrenos de ocasión han arrancado 2026 en negativo en Extremadura, con un total de 3.384 unidades, lo que supone una caída del 17,2 por ciento respecto a enero del año pasado, según datos de las patronales del sector Ganvam y Faconauto.

Este resultado se enmarca en un contexto nacional igualmente desfavorable, ya que en el conjunto del país las ventas de vehículos de ocasión han descendido un 8,8 por ciento en enero, hasta situarse en 157.776 unidades, de forma que por cada vehículo nuevo se vendieron 2,2 usados.