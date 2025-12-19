Las ventas del sector servicios suben un 5,6 por ciento en octubre en Extremadura en tasa interanual

Las ventas del sector servicios han subido un 5,6 por ciento en octubre en Extremadura en tasa interanual, por encima del 4,7 por ciento de incremento registrado a nivel nacional.

En concreto, a nivel estatal el sector servicios ha registrado un aumento de su facturación del 4,7% en octubre en relación al mismo mes de 2024, tasa más de tres puntos inferior a la del mes anterior, según datos difundidos este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el avance de octubre, las ventas del sector servicios encadenan 19 meses consecutivos de tasas interanuales positivas en el país.

Según Estadística, dentro del sector servicios, el comercio ha elevado sus ventas un 4,3% en el décimo mes del año, mientras que los otros servicios han facturado un 5,4% más que en igual mes de 2024.