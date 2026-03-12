COMERCIO

Las ventas del comercio minorista suben un 5,5% en enero en Extremadura, con un aumento del 0,8% en la ocupación

Atendiendo a estas cifras, la tasa anual de ventas de Extremadura en el comercio minorista en el primer mes del año supone 1,8 puntos más que la media nacional (+3,7%).

Redacción

Extremadura |

El pequeño comercio genera el 20% del empleo del sector. EFE/Archivo
El pequeño comercio genera el 20% del empleo del sector. EFE/Archivo | Economía Digital

El comercio minorista en Extremadura registró un ascenso en sus ventas del 5,5 por ciento en enero respecto al mismo mes de 2025, la quinta comunidad con mayor incremento, de acuerdo con los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En el caso de la ocupación en el sector del comercio minorista, Extremadura registró una subida del 0,8% respecto al mes de enero del pasado año, una décima por debajo de la media nacional (+0,9%).

En términos mensuales, el empleo del sector en la región en el mes de enero ha experimentado un descenso del 1,3% respecto a diciembre de 2025, igual a la caída experimentada en el conjunto del país.

