Las ventas del comercio minorista crecen en Extremadura un 4,3% en noviembre en tasa anual

El Índice General del Comercio Minorista a precios constantes en noviembre ha registrado un aumento anual del 4,3 por ciento en Extremadura, mientras que el empleo ha alcanzado una tasa interanual del 1 por ciento.

En lo que va de año 2025, las ventas minoristas han alcanzado una tasa interanual del 2,8 por ciento y el empleo ha crecido un 0,4 por ciento.

En el conjunto del país, las ventas del comercio al por menor registraron un avance interanual del 3,7 por ciento en noviembre, tasa siete décimas por debajo de la del mes anterior, según ha informado este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con este repunte interanual, la facturación del comercio minorista acumula 17 meses consecutivos de alzas.