Las ventas de autocaravanas y campers nuevas suben un 12,5% en 2025 en Extremadura, el tercer mayor incremento del país

La venta de autocaravanas y campers nuevas ha subido un 12,5 por ciento en 2025 en Extremadura, lo que la sitúa como la tercera región con mayor subida en dicho indicador, únicamente por detrás de Castilla-La Mancha (+26,6 por ciento) y Ceuta (+23 por ciento).

Mientras, a nivel nacional, las ventas de autocaravanas y campers han crecido en ocho de las comunidades autónomas y ciudades autónomas de España en 2025 respecto a 2024, mientras que han descendido sus cifras en otras 11 regiones, según los datos de la Asociación de la Industria y Comercio del Caravaning (Aseicar).

El sector de las autoautocaravanas y campers ha alcanzado las 6.067 unidades durante 2025, lo que supone un retroceso del 6 por ciento con respecto a 2024, según las cifras divulgadas la semana pasada por la asociación.

Este descenso es consecuencia de la caída de casi un 29 por ciento de las ventas de campers, al pasar de 3.377 en 2024 a 2.400 el año pasado, destacando "la caída en las matriculaciones de los campers tipo urban van", según indica la asociación.

Sin embargo, las ventas de autocaravanas y campers ha crecido en 2025 respecto a 2024 en Castilla-La Mancha, Ceuta, Extremadura, Castilla y León, Murcia y Asturias. Por el contrario, la mayor caída se ha dado en Navarra (del 25,8 por ciento interanual), seguida por Canarias (-17 por ciento), Melilla (-14,3 por ciento), y Cataluña (-13,1 por ciento).