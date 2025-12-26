Una veintena de deportistas extremeños participan en la Ciudad Deportiva de Cáceres en el encuentro anual con la Junta

La Junta de Extremadura ha celebrado su tradicional encuentro anual con deportistas extremeños en el Centro Nacional de Tecnificación Deportiva de la Ciudad Deportiva de Cáceres.

En la jornada han participado alrededor de una veintena de deportistas de diferentes disciplinas, así como el director general de Jóvenes y Deportes, Santiago Amaro, y el director gerente de la Fundación Jóvenes y Deporte, José Alberto Cacho.

Durante el encuentro, ambos han agradecido la asistencia de los deportistas y han trasladado las principales líneas de apoyo, acompañamiento y mejora que impulsa el Ejecutivo autonómico para este colectivo.

Esta cita, ya consolidada en el calendario anual de la Fundación Jóvenes y Deporte, tiene como objetivo "establecer un espacio de comunicación y diálogo" entre la administración autonómica y los deportistas de Extremadura, con el fin de informarles sobre las acciones en marcha, recoger sus propuestas y reforzar la coordinación para seguir implementando medidas que faciliten el desarrollo de su carrera deportiva, según informa la Junta de Extremadura en nota de prensa.

José Alberto Cacho ha puesto el acento en el trabajo que desarrolla la Oficina de Atención a Deportistas de Extremadura, subrayando el acompañamiento y asesoramiento integral que se ofrece al colectivo.

Por su parte, Santiago Amaro ha incidido en las recientes modificaciones introducidas en la documentación relativa a las solicitudes de ayudas gestionadas por la Dirección General de Jóvenes y Deportes, como las destinadas a deportistas de alto rendimiento.

El programa de la jornada se ha completado con una actividad formativa, en esta ocasión un taller de fotografía y vídeo con teléfono móvil, concebido para complementar la actividad deportiva habitual y dotar a los participantes de nuevas competencias útiles tanto a nivel personal como profesional.

La jornada ha incluido, además, un espacio de trabajo colaborativo y puesta en común de inquietudes y objetivos, en el que han participado deportistas de reconocido prestigio como los escaladores Alberto Ginés y Javi Cano, el atleta David García, los deportistas de paracanoe Juan Antonio Valle e Inés Felipe, o la halterófila Loida Zabala, entre otros.

Junto a ellos, han asistido el nadador Guillermo Gracia, la karateca Paola García, el paratriatleta Kini Carrasco, las piragüistas Estefanía Fernández y Teresa Tirado, el judoca Dani Nieto, el nadador César Castro, el tenista Alberto Barroso, los jugadores de tenis de mesa adaptado Juan Bautista Pérez y Javier López Sayago, así como la jugadora de pádel Paula Josemaría.