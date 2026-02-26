Una vecina de Fuente del Maestre es detenida dos veces este mes con papelinas ya preparadas para su venta

La Guardia Civil ha detenido este domingo, día 22, a una vecina de la localidad pacense de Fuente del Maestre como presunta autora de un delito contra la salud pública. Cabe destacar que esta detención es la segunda que se produce este mes, tras una previa el 11 de febrero.

Agentes de la Guardia Civil de Hornachos y Villafranca de los Barros interceptaron este pasado domingo un vehículo que circulaba por la EX-360 dentro de este último municipio.

Una vez identificado su conductor y la persona que le acompañaba, ambos vecinos de Fuente de Maestre, los agentes reconocieron a la mujer por su supuesta implicación en un delito de tráfico de drogas, que el día 11 de este mes le supuso su detención.

La mujer nuevamente volvió a mostrar una "actitud esquiva" hacia los agentes, por lo que se sospechó que pudiera estar cometiendo alguna otra acción delictiva.

Por ello, con la colaboración de agentes de la Policía Local de Villafranca de los Barros, se llevó a cabo la inspección y registro de sus pertenencias y del vehículo, así como de las inmediaciones de la vía.

En la cuneta hallaron un monedero propiedad de la identificada que contenía en su interior 15 papelinas de heroína/cocaína y que, supuestamente, al observar la presencia de los agentes, se habría desprendido arrojándolo desde el interior del vehículo para eludir la acción de la justicia.

Además de la droga se le intervino entre sus vestimentas dinero que supuestamente habría obtenido de la venta de droga, ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Con las pruebas incriminatorias y, una vez en dependencias oficiales, a la mujer se le instruyeron diligencias por su presunta implicación en un delito contra la salud pública al traficar con droga, mientras que al conductor por considerarlo cooperador necesario en la acción delictiva.

Las diligencias han sido entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Villafranca de los Barros.

