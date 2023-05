Vara se reúne con las organizaciones agrarias un día antes de la manifestación convocada en Mérida

El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, mantendrá un encuentro junto con la consejera de agricultura, Begoña García Bernal, con las Organizaciones agrarias extremeñas a un día de la manifestación convocada en Mérida para este jueves. Posteriormente el presidente comparecerá para informar sobre los asuntos abordados, que pasarían por las medidas complementarias a las anunciadas tras el consejo extraordinario de ministros de la pasada semana.

En este sentido recordar que APAG Extremadura y ASAJA Cáceres considerando totalmente insostenible la situación acarreada por la sequía y acusan a la Junta de falta de respuestas contundentes. Anunciaban una manifestación para este jueves día 18 de mayo en Mérida y de persistir la situación, cortes de carretera el próximo jueves 25 de mayo.

Así las dos organizaciones agrarias reivindicando medidas que vayan mucho más allá de créditos blandos, flexibilización de la PAC o más partidas para unos seguros agrarios, que considera inservibles. Exigen ayudas directas, para un sector en donde el 100% del cereal de invierno se ha perdido y en donde cada vez se sacrifica más ganado ya que no hay ni pasto, ni agua, más acuciantemente en zonas como la Campiña Sur o Tentudía. Además piden que se prohíba la quema de pastos para biomasa, tanto en cuanto no haya comida para los animales, por no mencionar la crítica situación para la apicultura.

Con todo ello, las OPAS convocan una gran manifestación el jueves 18 en Mérida, en donde sacarán en procesión a San Isidro desde la consejería de agricultura a la sede de presidencia, desde las 11 de la mañana y si sigue la ausencia de las respuestas que reclaman, corte de carreteras el jueves 25, tres días antes de la cita con las urnas del 28M. Los cortes de carretera serían en Hervás, Coria, Cáceres, Trujillo, Valencia de Alcántara, Almendralejo, Fuente de Cantos, La Campiña Sur, y Fuenlabrada de los Montes. Todos los cortes comunicados ya a la delegación del gobierno.