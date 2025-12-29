El valor de las exportaciones extremeñas de hortalizas y frutas crece un 4 %

Las exportaciones extremeñas de hortalizas y frutas cayeron un 4,4 % en los nueve primeros meses de 2025, con un total de 122.149 toneladas, pero su valor económico creció casi un cuatro por ciento, con un importe global de 212,2 millones de euros.

El descenso conjunto de las exportaciones se produjo como consecuencia de una caída del 8,7 % de las ventas al exterior de frutas, principalmente de ciruelas, nectarinas y paraguayas.

De las 99.969 toneladas de frutas exportadas entre enero y septiembre de 2024 se ha pasado a las 91.302 toneladas del mismo periodo de tiempo del presente año.

Por contra, las exportaciones de hortalizas aumentaron un 13,1 % empujadas por las ventas de coles, ajos y pimientos, según datos de la Federación Española de Asociaciones de productores Exportadores de Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas (FEPEX).

Hortalizas

En concreto, Extremadura vendió al exterior 25.496 toneladas de hortalizas entre enero y septiembre de este año frente a las 22.180 de los nueve primeros meses de 2024, lo que supone un aumento del 13,1 %.

Algo más del 40 % de dichas exportaciones fueron de coles (10.228 toneladas), seguidas en ventas por ajos (4.794 t), pimiento (3.712 t) y pepino (1.697 t).

En general, las ventas en tonelaje de hortalizas registran incrementos, especialmente de coles, a excepción del pepino, entre los productos con más peso agrario.

Por valor económico, las ventas de hortalizas al exterior sumaron 36,6 millones de euros frente a los 34,5 millones de 2024.

El valor de los ajos vendidos alcanzó los 14,8 millones de euros (11 millones en 2024) seguidas de las exportaciones de pimientos (6,2 millones de euros), coles (5,5 millones) y pepinos (5,2 millones).

Los valores económicos subieron en coles, pimientos y ajos, pero cayeron en pepinos.

Frutas

Las ventas de frutas extremeñas al mercado exterior cayeron un 8,7 % al pasar de las 99.969 a las 91.300 toneladas.

Las exportaciones en volumen fueron lideradas por las ventas de ciruelas (31.942 toneladas), unas 5.000 menos que en 2024; seguidas por nectarinas (24.043), unas 4.000 toneladas menos; sandias (5.516), paraguayas (4.650), lo que supone una merma respecto al pasado año (unas 2.000 toneladas), melocotones (4.603) y cerezas y guindas, que pasaron de las cerca de 8.000 a las 9.610 toneladas.

Atendiendo al valor de las mismas, las ventas de frutas supusieron 175,6 millones de euros frente a los 169,8 de 2024.

Las ventas de ciruelas alcanzaron los 52,7 millones de euros (57,9 en 2024), nectarinas (38,9 millones de euros), sandías (cuatro millones), paraguayas (9,1 millones) melocotón (,7,7) y cerezas y guindas (39,8 millones de euros) frente a los 29,2 millones del pasado año.