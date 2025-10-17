El Valle del Jerte inaugura su 'Otoñada' con jornadas gastronómicas, rutas, concursos y deporte

La comarca cacereña del Valle del Jerte ha dado el pistoletazo de salida a la 'Otoñada' con un programa de actividades, que incluye una veintena de propuestas hasta mediados de diciembre, con jornadas gastronómicas, rutas senderistas, concursos de pintura y fotografía, competiciones deportivas, mercados y recreaciones históricas, entre otras muchas.

El otoño es una época del año en la que los cerezos se tornan rojizos y el paisaje adquiere una singularidad cromática que se quiere mostrar al visitante con una oferta cultural y de ocio que se desarrollará en los once municipios de la comarca: Cabrero, Jerte, Cabezuela del Valle, Tornavacas, Piornal, Valdastillas, Rebollar, El Torno, Barrado, Casas del Castañar y Navaconcejo.

La inauguración de la 'Otoñada' ha tenido lugar este jueves en la plaza Eulogio Alonso de El Torno con la presencia de la consejera de Cultura y Turismo, Victoria Bazaga; el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales; y la presidenta de la Sociedad para la Promoción y Desarrollo del Valle del Jerte (Soprodevaje), Felisa Cepeda, entre otras autoridades.

Bazaga ha subrayado el compromiso del Gobierno regional con este territorio y su voluntad de seguir acompañando a sus habitantes en la recuperación y promoción turística tras el incendio sufrido el pasado verano.

En su intervención, ha recordado que la Junta de Extremadura "estuvo, se quedó y sigue en el Valle del Jerte" con el propósito de "paliar los efectos del desgraciado incendio que nadie esperaba", destacando la resiliencia del sector turístico. "Sé que somos capaces de salir adelante", ha señalado.

La consejera ha querido desmontar la idea de que el nombre del Jerte se asocie únicamente a los incendios. "Durante la V Convención de Turespaña vimos que más de mil profesionales del sector no hablaban del fuego cuando hablaban del Jerte. Ellos saben lo que es este valle y valoran el trabajo coral que habéis hecho para situarlo en el mapa de las experiencias turísticas", ha afirmado.

En ese sentido, Bazaga ha destacado que el Ejecutivo regional seguirá impulsando inversiones tanto en promoción turística como en nuevas instalaciones que refuercen la oferta turística. "Queremos mejorar lo que vosotros lleváis años haciendo, para que los turistas y los propios vecinos disfrutéis aún más de los espacios del Valle del Jerte", ha apuntado.

La consejera ha subrayado que el otoño es una de las estaciones "más hermosas para Extremadura", en la que el paisaje y las temperaturas invitan al viajero a disfrutar de este "veroño" que ofrece "muchas posibilidades: buen tiempo y paisajes que cambian, ideales para quienes buscan nuevas experiencias", ha señalado.

En referencia a la programación de este año, Bazaga ha destacado que "la Otoñada es cada vez más sorprendente por la cantidad y calidad de propuestas que ofrece, fruto del esfuerzo conjunto de las instituciones y del sector turístico".

Finalmente, ha vinculado esta cita con el reciente éxito de la V Convención de Turespaña celebrada en Cáceres, que, según ha explicado, ha tenido "un impacto mediático mundial que esperamos revierta también en este territorio", consolidando la imagen de Extremadura como un destino sostenible de interior referente en España.

En la misma línea, el presidente de la diputación cacereña ha destacado la 'Otoñada' como un recurso cultural y turístico y una forma de poner en valor toda la comarca para mantener vivos los pueblos. Morales ha resaltado que el Valle del Jerte sigue en todo su esplendor y ha animado a visitar la comarca y disfrutar de la programación de este evento.