El Valle del Jerte convoca el concurso del cartel anunciador de la Fiesta del Cerezo en Flor 2026

La comarca del Valle del Jerte ha iniciado los preparativos de la Fiesta de Interés Turístico Nacional del Cerezo en Flor 2026 con la convocatoria del concurso para la elección de su cartel anunciador oficial. El plazo de presentación de propuestas permanecerá abierto hasta el 1 de diciembre de 2025.

Este certamen, dotado con un premio de 800 euros, está abierto a todas aquellas personas con inquietudes artísticas que deseen aportar su visión creativa sobre uno de los acontecimientos más emblemáticos del Valle del Jerte.

Podrán participar personas de nacionalidad española y extranjera, con un máximo de una obra, original e inédita, de técnica libre. Los trabajos deberán ir montados sobre un soporte rígido para su valoración por el jurado y su posible exposición posterior, y se presentarán convenientemente embalados.

Además, se presentarán en soporte digital, en un pen drive, no se recogerán trabajos enviados por email. No deberán presentar dificultades a la hora de su reproducción en imprenta, a pesar de la técnica original en que se haya realizado.

El jurado que elegirá el cartel oficial de la Fiesta del Cerezo en Flor del año que viene estará compuesto por personal técnico de la comarca del Valle del Jerte.