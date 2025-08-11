CONCURSOS

Valencia de Alcántara celebrará su XXIX Concurso Internacional Albañilería el 15 de agosto

Se entregarán premios en metálico de 500, 300 y 200 euros para los tres primeros clasificados.

Redacción

Extremadura |

Valencia de Alcántara celebrará su XXIX Concurso Internacional Albañilería el 15 de agosto
Valencia de Alcántara celebrará su XXIX Concurso Internacional Albañilería el 15 de agosto | Ayto. Valencia de Alcántara

El municipio cacereño de Valencia de Alcántara celebrará su XXIX Concurso Internacional de Albañilería San Bartolomé 2025 el próximo 15 de agosto.

El certamen, organizado por el Ayuntamiento en colaboración con la Mancomunidad Sierra de San Pedro, comenzará a las 9 horas en el Parque de España y el plazo de inscripción para participar en él estará abierto hasta el día anterior.

Cada equipo debe estar formado por dos personas, un oficial y un peón, y cada miembro deberá respetar las funciones de su categoría profesional, ya que el jurado evaluará este aspecto.

Se entregarán premios en metálico de 500, 300 y 200 euros para los tres primeros clasificados.

Los participantes recibirán los planos con las cotas necesarias para el trabajo a realizar y el tiempo de ejecución se comunicará al inicio de la prueba.

El jurado estará compuesto por profesionales de la construcción, que tendrán en cuenta tres aspectos que se calificarán de 0 a 10 puntos: la interpretación del plano, la organización y desarrollo del trabajo, y el nivel de acabado y limpieza.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer