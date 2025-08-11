Valencia de Alcántara celebrará su XXIX Concurso Internacional Albañilería el 15 de agosto

El municipio cacereño de Valencia de Alcántara celebrará su XXIX Concurso Internacional de Albañilería San Bartolomé 2025 el próximo 15 de agosto.

El certamen, organizado por el Ayuntamiento en colaboración con la Mancomunidad Sierra de San Pedro, comenzará a las 9 horas en el Parque de España y el plazo de inscripción para participar en él estará abierto hasta el día anterior.

Cada equipo debe estar formado por dos personas, un oficial y un peón, y cada miembro deberá respetar las funciones de su categoría profesional, ya que el jurado evaluará este aspecto.

Se entregarán premios en metálico de 500, 300 y 200 euros para los tres primeros clasificados.

Los participantes recibirán los planos con las cotas necesarias para el trabajo a realizar y el tiempo de ejecución se comunicará al inicio de la prueba.

El jurado estará compuesto por profesionales de la construcción, que tendrán en cuenta tres aspectos que se calificarán de 0 a 10 puntos: la interpretación del plano, la organización y desarrollo del trabajo, y el nivel de acabado y limpieza.