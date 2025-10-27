USO avisa de que "peligra" una veintena de puestos de trabajo de Cruz Roja Extremadura

El sindicato USO ha advertido este domingo de que "peligra" una veintena de puestos de trabajo en Cruz Roja en Extremadura, adscritos al transporte de personas mayores y/o con deterioro cognitivo, usuarias del servicio de centro de día de los centros de gestión directa del SEPAD.

En un comunicado, la Federación de Servicios de USO-Extremadura ha mostrado su preocupación por estas personas trabajadoras, ya que esta semana el Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD) ha adjudicado el servicio mediante contrato público a otras empresas.

“Hasta ahora la forma de prestación del servicio era por subvención nominativa, hecho que ha sido utilizado por el SEPAD para justificar que no sea obligada la subrogación de las personas trabajadoras, por lo que las nuevas empresas adjudicatarias no tienen la obligación de seguir contando con ellas para prestar el servicio”, ha explicado el coordinador Regional FS-USO Extremadura, Víctor Arnelas.

Este sindicato ha lamentado que, como siempre, en el Gobierno regional prime el ahorro sobre la calidad y que por ello hayan vinculado el concurso al precario convenio de transporte de viajeros.

“El concurso público ha salido por un precio base de licitación calculado según convenio de transporte de viajeros, cuando resulta discutible esta situación. Al no ser Cruz Roja una empresa dedicada al transporte de viajeros y tener sus propios convenios, esto supone una desventaja competitiva que entendemos que es la que está detrás de la no concurrencia de esta organización humanitaria", ha señalado Arnelas.

Ha indicado, además, que los trabajadores de Cruz Roja está defendiendo en los juzgados una mayor retribución.

"Es imposible no pensar en que aquellos organismos que actualmente trabajan con Cruz Roja mediante convenios o subvenciones se estén pensando cambiar de fórmula por el aumento del gasto social que esto puede producir -ha advertido-. Esperemos que las partes implicadas entiendan que todo el mundo tiene derecho a la remuneración que merece y no aprovechen la existencia de convenios precarios para abaratar costes mediante contratos públicos vinculados a estos”.

USO ha reprochado a Cruz Roja la falta de transparencia, al no informar de esta situación a las personas trabajadoras afectadas.

El sindicato ha señalado que espera que los tranquilice en el sentido de que siguen siendo necesarios en la casa, o en caso contrario permitirles de alguna manera la búsqueda de otro empleo desde ahora hasta que finalice la prestación del servicio el próximo 31 de diciembre.