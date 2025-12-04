Urvipexsa promueve la construcción de 48 viviendas protegidas en Plasencia en dos parcelas cedidas por el ayuntamiento

La empresa pública Urvipexsa ha iniciado los trámites para impulsar la construcción de 48 viviendas protegidas en Plasencia en dos parcelas cedidas por el ayuntamiento situadas en la calle Julio Terrón Sobrado y Juan de Ávalos, enmarcadas en el Plan Habita Extremadura que impulsa la Junta de Extremadura.

En concreto, 38 de estas viviendas se ubicarán en la calle Julio Terrón Sobrado y otras diez en la parcela de la calle Juan de Ávalos, según han anunciado este miércoles la directora de Urvipexsa, Marta Herrera; el alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro; y el concejal responsable de Planificación Urbana de la localidad José Antonio Hernández.

Estas viviendas tendrán una superficie de unos 80 metros cuadrados más garaje y trastero, y un precio aproximado de 145.000 euros, IVA incluido. Al tratarse de vivienda de régimen especial, el tipo de IVA aplicable es del 4%. Como ha recordado Marta Herrera, dicho importe "podrá reducirse hasta en 10.000 euros mediante ayuda directa a la compra de vivienda protegida".

Para conocer la demanda real, Urvipexsa ha habilitado en su página web dos encuestas, una por parcela, con las que se pretende estudiar con precisión el interés de los vecinos en la adquisición de las viviendas. Las personas interesadas en alguna de estas viviendas pueden completar la encuesta y enviarla al correo electrónico caceres@urvipexsa.es