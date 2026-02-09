UPA-UCE se suma a la protesta de Asaja en la que 200 apicultores cortarán los accesos a Cáceres

UPA-UCE Extremadura ha anunciado este domingo que se sumará a la protesta de Asaja Extremadura de este miércoles, 11 de febrero, debido a la complicada situación del campo, apostando así por mantener la unidad de acción en la región.

La movilización, que se desarrollará de 10 a 14 horas por toda la capital cacereña, contará con la participación de unos 200 apicultores extremeños que cortarán los accesos a Cáceres con tractores y camiones.

Ambas organizaciones agrarias convocan esta protesta para mostrar el rechazo a los recortes planteados en la nueva PAC, así como también para poner de manifiesto los problemas por los que atraviesan los agricultores y ganaderos en sus explotaciones. “Los apicultores saldrán a la calle porque la firma de acuerdos comerciales con terceros países dejará al sector apícola en una situación mucho más grave. Además, siguen produciéndose entradas masivas de mieles sin un etiquetado claro que indique cuál es su procedencia”, destaca el secretario general de UPA-UCE, Óscar Llanos.

Los agricultores y ganaderos llevarán tractores y camiones y circularán a marcha lenta por las calles del centro de la ciudad cacereña hasta la Subdelegación del Gobierno, provocando cortes de tráfico en Cáceres. Además, muchos de los tractores que participarán en dicha protesta irán cargados de colmenas para denunciar la crítica situación que atraviesa la apicultura en la región por el bajo precio de la miel, los altos costes de producción y la proliferación de enfermedades.

Asaja y UPA-UCE Extremadura hacen un llamamiento a todos los agricultores y ganaderos de la zona para que se sumen a la protesta para denunciar la difícil situación del sector agrario.