UPA-UCE Extremadura reclama más medidas para controlar la población de jabalíes en Extremadura

UPA-UCE Extremadura ha considerado que las medidas contenidas en la resolución publicada este miércoles en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) que declara la emergencia cinegética temporal en la región por la peste porcina africana son "claramente insuficientes"

Así, ante la situación de descontrol de la cabaña de jabalíes en Extremadura y el riesgo que conlleva la transmisión de la peste porcina africana, "es necesario realizar un reajuste en la población de estos animales muy por encima de lo que se va a conseguir con estas medidas, que no representarán ningún avance significativo", ha destacado la organización agraria.

De este modo, ha recordado que en el modelo de ganadería extensiva el riesgo de transmisión de esta enfermedad es "muy alto" por el contagio con los jabalíes y, además, presenta "muchos mayores problemas de erradicación que los sistemas intensivos".

"Por esto, en la reunión que mantuvimos la semana pasada con la consejera de Agricultura de la Junta reclamamos una actuación decidida y pública por encima del voluntarismo de los cazadores", ha reseñado UPA-UCE Extremadura.

Por ello, la organización ha exigido a la Consejería de Agricultura que cumpla los compromisos adquiridos en dicha reunión, donde se emplazó a las organizaciones agrarias a mantener un nuevo encuentro para trasladarles las medidas que se iban a acordar por el grupo de trabajo constituido por tres departamentos de la Junta (Agricultura, Mundo Rural y Salud Pública).

Estas medidas irían encaminadas a garantizar que la administración regional va a realizar un "control público efectivo" de la población de jabalíes en Extremadura con independencia de las actuaciones voluntarias de los cazadores.