UPA-UCE denuncia la falta de presupuesto de la Junta para la incorporación de jóvenes al campo

UPA-UCE Extremadura denuncia este viernes que la Junta ha destinado una cuantía menor que en el anterior periodo del presupuesto destinado a los planes de mejora y la incorporación de jóvenes a la agricultura. “Que no nos intenten vender que hay una voluntad real de la Consejería de dar respuesta al problema de la incorporación de jóvenes campo, ni tampoco en la mejora y modernización de las explotaciones”. Así lo ha manifestado hoy el secretario general de esta organización agraria en Agroexpo.

Con respecto al Decreto que regula la incorporación de jóvenes y los planes de mejora, desde UPA-UCE critican que la Junta no haya tenido en cuenta las aportaciones presentadas por esta organización agraria para favorecer el relevo generacional en Extremadura.

Además, esta organización agraria señala que la Junta ha decidido dejar fuera de los planes de mejora a aquellos agricultores o ganaderos que han tenido ya algún expediente resuelto en convocatorias anteriores y a los mayores de 41 años. UPA-UCE considera que con esto se impide la mejora de las explotaciones a un porcentaje muy importante de agricultores y ganaderos extremeños que también la necesitan para ser competitivos.

Por tanto, desde UPA-UCE reclaman a la Junta que de verdad afronte uno de los principales problemas que tiene el campo extremeño, que es el envejecimiento de la población activa agraria y la falta de relevo generacional. “Tiene que poner presupuesto suficiente para atender la demanda real de jóvenes que se quieren incorporar al campo si de verdad es una prioridad. No basta con hacerse fotos para dar buena imagen, como ha hecho con el adelanto de las ayudas al vacuno que nos han anunciado a bombo y platillo cuando en realidad en adelanto es de dos días”, ha criticado Huertas.

UPA-UCE Extremadura ha recordado que hoy, 31 de enero, es el último día para la firma de los contratos del tomate y denuncia que hasta ayer, los agricultores y las OPFH no conocían ni el precio que ofrecen las industrias ni la superficie a sembrar. “Esperemos que no nos pase como como el año pasado, que muchos agricultores se quedaron sin la ayuda por no entregar los contratos a tiempo”, ha denunciado Huertas.

Desde UPA-UCE denuncian “el juego sucio” de las industrias para presionar a los productores de tomate y reclaman a la consejera que actúe y medie en la negociación entre productores e industrias para garantizar que se cumple la Ley de la Cadena y no como ya hizo el año pasado, “cuando miró para otro lado y se limitó a penalizar a los agricultores extremeños por entregar tarde los contratos”.