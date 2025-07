La Universidad de Extremadura ocupa la posición número 13 entre las universidades españolas en titulaciones y titulados

La Universidad de Extremadura (UEx) ocupa la decimotercera posición en el contexto de los sistemas universitarios presenciales españoles en titulaciones y titulados, y la decimocuarta en matriculados y profesorado.

En las cuatro variables, el peso relativo de la UEx oscila entre el 1,3% y el 1,5% del total de las universidades presenciales de España, según se desprende del informe 'Las universidades españolas. Una perspectiva autonómica. 2025', que ha publicado este jueves la Fundación CYD.

De acuerdo con los datos del informe, entre los cursos 2018-19 y 2022-23 Extremadura ha registrado sendas variaciones negativas en el número de matriculados y titulados universitarios, lo cual contrasta con los incrementos respectivos del 4,9 por ciento y 9,5 por ciento del conjunto de las universidades presenciales españolas.

Respecto al perfil de estos alumnos, destaca la región extremeña por ocupar la quinta posición en la proporción de mujeres entre los titulados y por registrar el quinto porcentaje más reducido de matriculados en la edad típica universitaria.

Así, y sobre la distribución de los estudiantes por ámbitos de estudio, Extremadura destaca por el mayor porcentaje de España en sector primario y veterinaria (6,2% vs 1,7% en el conjunto de universidades presenciales españolas), el segundo mayor en educación (22,6% vs 12,5%) y el cuarto más elevado en ciencias (9,7%, dos puntos por encima del dato español).

A cambio, ocupa una de las cuatro últimas posiciones en artes y humanidades; negocios, administración y derecho; informática, e ingeniería, industria y construcción.

ESTUDIANTES INTERNACIONALES.

Además, de acuerdo a estos datos, Extremadura es la segunda región con menor proporción de estudiantes internacionales (3,4% frente al 10,5% español); última si se considera específicamente a los estudiantes internacionales de movilidad o intercambio, tipo Erasmus, pero antepenúltima, supera a La Rioja y Canarias, si se toman a los estudiantes internacionales de matrícula ordinaria.

Es la cuarta región con mayor proporción de mujeres entre los estudiantes internacionales y, respecto a la procedencia de éstos, en comparación con España, la región destaca por la "clara mayor presencia relativa de los originarios de América Latina", que suponen el 47,3% del total de estudiantes internacionales, cuarto mayor porcentaje de España y 15 puntos por encima del dato promedio español.

DESEMPEÑO ACADÉMICO DE LOS TITULADOS

Además, Extremadura es la tercera región con un mayor porcentaje de titulados en grado egresando en el tiempo teórico previsto (cuatro cursos), con el 47,7 por ciento, cinco puntos por encima del dato del conjunto de universidades presenciales españolas, después de haber sido la comunidad autónoma que más ha mejorado esta tasa, más de nueve puntos, entre los cursos 2018-19 y 2022-23.

En cambio, en máster de un curso, es la región con un dato más reducido, del 59,9 por ciento, frente al 74,8 po ciento español. Volviendo al grado, Extremadura también destaca por ser la región con más diferencia de rendimiento por género: ellas tienen una tasa de idoneidad del 59% frente al 33% de ellos (51% vs 32% en España).

Por su parte, en máster, Extremadura es la región con menor porcentaje de matriculados que residen fuera de la comunidad (13,4%, a unos 20 puntos porcentuales de España).

MENOR TASA DE OCUPACIÓN DE PLAZAS

Así, y atendiendo a las universidades públicas presenciales, Extremadura es la región con la menor tasa de ocupación de las plazas ofertadas, dejando algo más de 26 de cada 100 sin cubrir con matriculados de nuevo ingreso por preinscripción.

Las tasas de ocupación más elevadas en la comunidad, por encima del 85 por ciento, se registran en salud y servicios sociales, informática, educación y ciencias sociales, mientras que en el otro extremo, con las menores tasas, inferiores al 70 por ciento, se encuentran artes y humanidades (57,3% frente 84,5% en España), negocios, administración y derecho (65,8% vs 94,9%), ciencias (74,7% vs 94%), ingeniería, industria y construcción (52,4% vs 90,3%) y servicios (62,7% vs 74,9%).

En cuanto a los presupuestos liquidados de las universidades públicas presenciales, en 2022, Extremadura destacaba con la cuarta menor ratio entre los gastos corrientes y los estudiantes, aunque entre 2009 y 2022, fue la quinta región con más incremento de las transferencias corrientes recibidas y la tercera con un crecimiento de los gastos corrientes en bienes y servicios más elevado.

Así, en el curso 2023-24, Extremadura registraba el sexto menor precio medio de España del crédito matriculado en primera matrícula en grado y, sin embargo, el cuarto mayor en másteres habilitantes para el ejercicio de una profesión regulada y el sexto más elevado en el resto de los másteres.

INSERCIÓN LABORAL

Finalmente, y en cuanto a la inserción laboral, este informe revela que los titulados en grado en Extremadura en 2018-2019 que estaban cuatro años después de egresar afiliados a la Seguridad Social por cuenta ajena se caracterizaban por registrar uno de los cinco valores más reducidos de España, tanto en porcentaje de contratados indefinidos como inscritos en grupos de titulados, esto es no sobrecualificados.

Los de máster, por su parte, tenían el tercer menor porcentaje de trabajadores a tiempo completo pero la tercera proporción más elevada de no sobrecualificados de España.

Destaca la Fundación CYD que tanto en el caso del grado como del máster, los titulados en Extremadura estaban entre los que menos cobraban de España por un trabajo a tiempo completo, de tal forma que en grado tenían la menor base media de cotización anual, aproximación a los salarios (27.504 euros frente a los 30.715 de España), y en máster, la cuarta menor (32.515 euros, casi 2.000 euros menos que el dato español).

Por ámbitos de estudio, y en cuanto a los grados, los ingresos de los egresados en Extremadura eran los más bajos de España en educación; salud y servicios sociales; y negocios, administración y derecho, mientras que en informática y en ciencias sociales, periodismo y documentación eran los cuartos más elevados, estando por encima del dato promedio español.