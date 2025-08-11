La Universidad de Extremadura celebrará en septiembre sus primeras jornadas de salud mental y prevención del suicidio

La Universidad de Extremadura (UEx) celebrará el próximo 10 de septiembre las I Jornadas 'Salud mental y prevención del suicidio', con las que busca para visibilizar el suicidio como un problema de salud pública, fomentar el intercambio profesional y generar redes de colaboración para una intervención más efectiva desde todos los ámbitos sociales implicados.

El foro ha sido organizado por el grupo de investigación 'Investigaciones Neuro-Psico-Sociales' con motivo del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, según ha informado la UEx.

Tendrá lugar en el campus de Badajoz e incluirá mesas temáticas, conferencias y espacios de diálogo interdisciplinar.

Los planes de prevención del suicidio a nivel nacional, autonómico y local, con la participación del Servicio Extremeño de Salud y representantes de los planes municipales de Cáceres y Badajoz, serán algunos de los asuntos a abordar.

También se analizará el papel de los servicios de seguridad del Estado, con intervenciones de profesionales de la Policía Nacional y la Guardia Civil especializados en salud mental ocupacional, intervención psicosocial y gestión de riesgos en sus respectivos cuerpos, que aportarán su experiencia y conocimientos para abordar la prevención del suicidio de manera coordinada.

Entre los ponentes figuran también el psiquiatra y coordinador de la Unidad de Hospitalización Breve del Hospital de Cáceres, Ignacio Torres Solís; la catedrática de Psicología Isabel Cuadrado Gordillo, y la experta en ciencias de la educación Rocío Yuste Tosina, quienes presentarán resultados preliminares de investigaciones en curso orientadas a la mejora de las estrategias de prevención.

Además se dedicará un apartado al ámbito educativo con la participación de profesionales de la Secretaría General de Educación y Formación Profesional de la Junta, de la Universidad de Extremadura y de los servicios de salud mental infanto-juvenil.

"Esta sesión pondrá el foco en el papel crucial que juegan los centros escolares y universitarios en la detección precoz y el acompañamiento emocional de niños, adolescentes y jóvenes", ha indicado la UEx.

Por su parte, los investigadores del grupo 'Neuro-Psico-Sociales' presentarán avances recientes en el estudio de factores de riesgo, regulación emocional, estrategias de afrontamiento y prevención en contextos clínicos, educativos y comunitarios.

La clausura de las jornadas estará a cargo del catedrático y director del Instituto Universitario de Investigación INPEx, Manuel Montanero Fernández, y la artista Chloé Bird, que ofrecerá una actuación musical como cierre simbólico, concebida como un espacio de homenaje y sensibilización desde el arte y la cultura.