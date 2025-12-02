La Unión protestará el 12 de diciembre en Cabezuela para reclamar el pago de ayudas a cereceros afectados por lluvias

La organización agraria La Unión Extremadura celebrará una concentración el próximo viernes 12 de diciembre en la localidad cacereña de Cabezuela del Valle para reclamar a la Junta el pago de las ayudas a los cereceros afectados por las lluvias de la primavera de 2024.

Así lo ha anunciado el secretario técnico de La Unión, Luis Cortés, en rueda de prensa este lunes en Mérida, en la ha criticado la "discriminación" de la Consejería de Agricultura de la Junta de Extremadura a los 660 cereceros afectados por estas lluvias.

En su intervención, Cortés ha recordado que el 4 de junio de 2025 se publicaba el Decreto-ley 3/2025 por el que se aprobaban ayudas para las explotaciones de cerezas que sufrieron más de un 30 por ciento de pérdidas a causa de las lluvias en la primavera, y que establecía que éstas tenían que estar resueltas como máximo al 30 de junio de 2025.

Sin embargo, "en este momento hay alrededor de 660 agricultores afectados que ni se les ha pagado ni se les ha resuelto los expedientes", ha señalado Cortés, quien ha lamentado que este retraso en el pago de las ayudas "dice bastante de la capacidad de gestión de esta Consejería".

Según ha recordado, La Unión solicitó hace meses la aprobación de estos expedientes, pero desde la consejería les "han contestado dando largas y justificándose en el volumen de trabajo que lleva la tramitación de estas ayuda"

Así, ha apuntado que a prinpios de julio se pagó la ayuda a una parte de los productores de cerezas damnificados por las lluvias del 2024, mientras que al resto "se les está reclamando continuamente documentación como pretexto para demorar la aprobación u pago de las ayudas".

En ese sentido, recuerda el dirigente de La Unión que estas ayudas "no provienen de presupuesto regional", sino que están cofinanciadas por la Unión Europea, por lo que "el retraso en el pago no es debido a la escasez de fondos, sencillamente es debido a la falta de capacidad de la Consejería de resolver los problemas de gestión de las ayudas", ha insistido.

Por eso, y ante el "incumplimiento" de este decreto ley, que "discrimina a 660 productores de cerezas de Extremadura", La Unión ha convocado esta concentración de protesta en Cabezuela del Valle el 12 de diciembre para reclamar a la Junta de Extremadura "la aprobación y el pago inmediato de estas ayudas a los cereceros afectados".