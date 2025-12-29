La Unión de Consumidores de Extremadura pide precaución ante posibles macrofiestas no autorizadas

La Unión de Consumidores de Extremadura (UCE) ha recomendado tener precaución a la hora de asistir a macrofiestas no autorizadas, en la medida en que, advierte, se corre el riesgo de optar a una "deficiente" prestación de los servicios contratados, así como de peligros en materia de seguridad para los asistentes.

Cabe recordar que las macrofiestas están regladas en Extremadura en la Orden de 26 de noviembre de 1999, por la que se regula el procedimiento de concesión de autorización con carácter extraordinario para la celebración de espectáculos y actividades recreativas, singulares o excepcionales, no reglamentadas.

No obstante, señala la UCE, es importante diferenciar entre los locales de copas, discotecas u hoteles, que tienen su licencia de apertura y que el único requisito a cumplir es no sobrepasar el aforo, de las macrofiestas.

En el caso de las últimas, estas pueden ser organizadas por cualquier persona física o jurídica, en un local alquilado, recinto deportivo o en una carpa, debiendo tener la correspondiente autorización de la Dirección General Administración Local, Justicia e Interior del Gobierno de Extremadura.

Ello supone que debe exigirse que la fiesta tenga la autorización; que tenga suscritos los seguros de incendio y responsabilidad civil, entre otros; dejar claro cuál es el aforo previsto para el evento, y qué conceptos están incluidos en el precio de la entrada (si es barra libre o no, cotillón, si tiene guardarropa, horario de cierre, etc.)

Todos estos datos deben constar en la publicidad, con el fin de lograr una mayor seguridad en las fiestas, y si no exigirlo en la entrada, para cerciorarse de que cumple con las condiciones de seguridad y conocer las condiciones del evento.

UCE recuerda que, en caso de que existiera algún problema, es imprescindible conservar la entrada y la publicidad; así como aconseja que si se tiene la intención de adquirir una entrada para una fiesta y el lugar a celebrar no es una discoteca, hotel o salón habitual, es importante informarse de si el evento cuenta con la autorización correspondiente. Para ello se puede llamar a la Secretaría General de Interior, Emergencias y Protección Civil.

En caso de que algo saliera mal, la Unión de Consumidores de Extremadura insta a reclamar, ya que los usuarios que asistan a macrofiestas organizadas y cotillones tienen derecho a ello.

Para proceder a dicha reclamación, los organizadores deberán de tener a disposición del usuario hojas de reclamaciones, de manera que si hay algún problema se podrá solicitar para dejar constancia de la reclamación. Aunque en el encabezamiento de la hoja figure una única persona física, se puede hacer constar el nombre y DNI de todas las personas que tengan la misma pretensión.

También será menester recopilar todos los documentos que puedan acompañar la queja (entrada, condiciones generales...) y adjuntar copia de los mismos en la reclamación. Si el problema tiene que ver con la publicidad, los precios, o cualquier incumplimiento de las condiciones (horarios de inicio y final, actuaciones...), la reclamación se debe enviar a al Instituto de Consumo de Extremadura o ponerse en contacto con la Unión de Consumidores de Extremadura.

Si se diera el caso de una presunta estafa en la compraventa de entradas o que el consumidor no puediera acceder al espectáculo por tener supuestamente una entrada falsificada, se deberá acudir directamente a la comisaría de policía para denunciarlo.