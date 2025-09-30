Unidas por Extremadura no ve posible un acuerdo con Guardiola para los PGEx y rechaza el "chantaje" del adelanto electoral

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha reconocido que "no" va ser posible un acuerdo presupuestario de su formación con el Gobierno de María Guardiola para sacar adelante las cuentas regionales (PGEx) de 2026, y en todo caso ha rechazado el "chantaje" que a su juicio plantea la presidenta de la Junta con un posible adelanto electoral si no se aprueban los presupuestos.

Así, ha criticado el "chantaje inaceptable" de la presidenta de la Junta de pretender "cambiar el reglamento de la Asamblea para que las elecciones no sean en 2027 como han sido hasta ahora cada cuatro años, sino que, si hay adelanto electoral, ella pueda tener elecciones a los cuatro años siguientes".

Esto porque, según ha lamentado, no sólo "duplica" el gasto electoral, toda vez que habría elecciones municipales en 2027, sino porque supone a su juicio "un chantaje en toda regla" y, además, "un cambio de reglamento no se puede hacer con una mayoría simple de la mitad más uno, que es lo que plantea junto con Vox, seguramente".

De este modo, en declaraciones a los medios tras participar en la reunión convocada esta tarde por Guardiola con los grupos parlamentarios para abordar los PGEx 2026, y a la que únicamente no ha asistido Vox, Irene de Miguel ha remarcado que Unidas por Extremadura no va a ceder al "chantaje" en unas cuentas que "están para hacer frente a los problemas que tienen los extremeños", aunque reconoce que su formación no tiene "miedo" a un adelanto electoral.

"Nosotras creemos que Extremadura no se merece ningún chantaje y que las cuentas extremeñas están para hacer frente a los problemas que tienen los extremeños, como son las listas de espera, como es la bajada de ratios en la educación, como es la dependencia, como es tener más bomberos y más agentes de medio natural en nuestros montes", ha espetado De Miguel como propuestas que su grupo planteará para los PGEx 2026.

"Si no hay elecciones, la señora Guardiola nos va a mandar a mandar a elecciones y nos parece que es inaudito, que es inaceptable", ha remarcado la portavoz de Unidas por Extremadura, quien ha añadido además que cree que Vox "ahora mismo está deseando que haya elecciones".

Así, ha señalado que Unidas por Extremadura no tiene "miedo a que haya elecciones", pero entiende que un adelanto de los comicios autonómicos "no genera estabilidad en la región".

"Lo único que genera es que los presidentes, las presidentas puedan llevar a elección a esa Extremadura cuando les dé la gana, sin tener en cuenta que si hay unas elecciones autonómicas el año que viene y unas elecciones municipales dentro de dos, eso va a suponer un doble gasto electoral para las arcas públicas y me parece injusto que los políticos hagan este dispendio del dinero público", ha añadido.

Finalmente, ha añadido que el próximo viernes Unidas acudirá a la reunión bilateral convocada ya con la consejera de Hacienda, Elena Manzano, "para ver las letras pequeñas de ese presupuesto y ver dónde va cada partida, el dinero que habrá en cada partida".