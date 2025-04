Unidas por Extremadura critica que Guardiola "no está haciendo nada" para frenar el alza de los alquileres

El diputado de Unidas por Extremadura, Joaquín Macías, ha criticado que el Ejecutivo regional de María Guardiola "no está haciendo nada" para frenar el incremento de los alquileres en la región, tras confirmarse un aumento del 8,6% en este primer cuatrimestre del año respecto al año anterior.

Un alza que "viene a confirmar" que las medidas que está tomando la Junta "no están haciendo nada, no paran el incremento de los precios de la vivienda", lo cual está "condenando a muchas familias, y especialmente a muchos jóvenes, a no poder emanciparse, no poder salir de la vivienda de sus padres a pesar incluso de que estén trabajando", ha señalado en una rueda de prensa.

Macías ha enumerado las iniciativas parlamentarias e incluso una propuesta de ley presentadas en la Asamblea para regular "todo el mecanismo de precios tensionados en Extremadura", donde la respuesta del PP y de Vox "sigue siendo que eso no sirve, aunque sea lo que estén haciendo al respecto no para la subida de los precios del alquiler".

Desde la coalición de izquierdas seguirán insistiendo en medidas como destinar las viviendas vacías a alquileres sociales o declarar zonas tensionadas para que los alquileres "al menos no sigan subiendo".

Con respecto a las ayudas de accesibilidad de las viviendas de la Junta que se han agotado en "apenas en una hora y veinte minutos, ha calificado como "tremendo" que de 1.200 solicitudes presentadas "solo se van a atender 178".

Unas ayudas que vienen a facilitar a los vecinos de pisos antiguos, la "mayoría" de ellos personas mayores, para que puedan tener ascensor por ejemplo, por lo que no se está haciendo una "inversión necesaria" y "condenando a personas mayores a vivir en peores condiciones, cuando además no hay suficientes plazas en las residencias de mayores".

Al respecto, ha criticado que haya "tan pocos recursos" para esta medida y que la Junta no haya aumentado el presupuesto desde que se cerrara el plazo el pasado mes de octubre para reforzar la convocatoria.