UGT-FeSMC exige a la Junta garantías salariales para la plantilla de limpieza del edificio La Paz

La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT Extremadura (UGT-FeSMC Extremadura) ha celebrado hoy, lunes 12 de enero, una concentración de protesta a las 15:00 horas por parte de la plantilla de limpieza del Edificio de Servicios Administrativos ‘La Paz’, ante la situación insostenible que sufren los y las trabajadoras desde hace meses como consecuencia de los retrasos reiterados y sistemáticos en el abono de sus salarios.

La plantilla, de unas 25 personas, empleada por la empresa REALAN SERVICES SL, ha decidido movilizarse tras comprobar que los impagos se repiten sin que exista una solución efectiva, generando una situación de incertidumbre económica permanente para numerosas familias.

Desde UGT-FeSMC Extremadura se señala de forma directa a la Junta de Extremadura como responsable subsidiaria de este conflicto laboral. El sindicato denuncia que la adjudicación de servicios esenciales mediante bajas económicas desproporcionadas permite que empresas sin la solvencia necesaria accedan a contratos públicos, trasladando el ajuste económico a los salarios de las personas trabajadoras.

“No se puede llamar gestión eficiente a contratar servicios por debajo de su coste real, sabiendo que la empresa solo podrá cuadrar sus cuentas dejando de pagar a las trabajadores y trabajadoras”, ha denunciado el vicesecretario general de UGT-FeSMC Extremadura, José Antonio Franco, durante la concentración. En este sentido, ha exigido que la Junta de Extremadura “deje de ser cómplice de un modelo de limpieza barata que condena mes tras mes a las personas trabajadoras a no saber cuándo van a cobrar”.

UGT-FeSMC Extremadura reclama una intervención inmediata de la Junta de Extremadura, tanto para garantizar el cobro puntual de los salarios adeudados como para revisar los criterios de adjudicación de contratos públicos, de manera que se asegure el cumplimiento de los derechos laborales y unas condiciones de trabajo dignas.

Las movilizaciones se repetirán mañana martes y el miércoles, también a las 15:00 horas, hasta que se ofrezca una solución real y efectiva a una plantilla que ya no puede soportar más incumplimientos.