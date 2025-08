UGT reclama a la Junta una mesa de negociación para solucionar la falta de cobertura de enfermeros del Sepad en verano

La secretaria del sector de Autonómica de UGT Servicios Públicos, Érika Gutiérrez, ha reclamado a la Junta de Extremadura la convocatoria de una mesa de negociación para buscar una solución a la falta de cobertura del personal de enfermería en los centros del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sepad).

En declaraciones a los medios de comunicación durante una concentración en las puertas de la sede del Sepad, ha subrayado que se trata de un "grave problema" que se repite "verano tras verano", debido a la "falta de cobertura de enfermeros", que se produce no solamente en el periodo vacacional, sino en "todos los periodos del año".

Así, ha apuntado que los sindicatos carecen de "números netos" sobre los puestos que se han cubierto, pero en cualquier caso es "un problema generalizado de toda la región", ya que en los centros donde se han cubierto las plazas de los compañeros que están de vacaciones, se ha llegado apenas al 10% de los enfermeros.

Además de criticar la fórmula utilizada para buscar profesionales, en este caso a través de un correo electrónico, ha asegurado que "hay turnos sin cubrir y los que se cubren son gracias a que los compañeros o renuncian a sus vacaciones o doblan turnos", haciendo así "multitud de noches" en julio y agosto.

A pesar de que esta situación se repite verano tras verano, aún siguen esperando una solución, que esperan encontrar en el seno de una mesa de negociación que vienen demandando desde primeros de año sin que la reclamación haya sido atendida por la Administración regional.

La Junta, añade, "no ha puesto sobre la mesa ninguna solución a esto que año tras año el colectivo de enfermeros y de enfermeras están sufriendo", al tiempo que ha remarcado la prioridad de que los enfermeros del Sepad cobren igual que los del Servicio Extremeño de Salud, porque desarrollan "el mismo trabajo".

"Los compañeros no pueden soportar más la situación porque realmente se viven situaciones muy graves en los centros que por desgracia la están sufriendo a costa de su propia salud", ha argumentado Gutiérrez, quien apunta como solución que la Junta de Extremadura potencie y cree puestos de trabajo "a nivel general" en los centros residenciales del SEPAD, donde "siempre trabajan bajo mínimos pero servicios mínimos de dos personas.

Sin embargo, hay centros, como el de El Prado de Mérida, con 11 enfermeros, que "no se han cubierto ninguno", al igual que en el Centro Sociosanitario. Por tanto, reclaman una "inversión en creación de puestos y análisis de los centros del SEPAD de al menos el 50%".

Esto es algo que estaba previsto abordar en la mesa de negociación que no termina de convocarse, ha asegurado, para "poder ir dotando a los centros de puestos y desgraciadamente no se ha hecho, ha llegado el verano y no se ha hecho nada".