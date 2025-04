UGT Extremadura alerta de que las enfermedades profesionales son "la cara silenciosa" de la siniestralidad laboral

Un total de 26 trabajadores fallecieron el pasado año 2024 "por el mero hecho de ir a trabajar" y se registraron 65 accidentes laborales diarios en Extremadura, unas cifras "intolerables", a lo que hay que sumar las 149 enfermedades profesionales declaradas que son "la otra cara de la siniestralidad laboral, enfermedades muchas veces invisibilizadas, pero que minan la salud de quien las padece".

Así lo ha aseverado la secretaria de Salud laboral y Políticas sociales de UGT Extremadura, María José Ladera, en la presentación del informe 'Enfermedades profesionales en Extremadura' en rueda de prensa, en la que ha anunciado la convocatoria de una concentración, el próximo lunes, 28 de abril, con motivo del Día Internacional de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, a las 11,00 horas, en el Templo de Diana de Mérida en memoria de los trabajadores fallecidos en accidentes laborales.

El informe, elaborado por UGT Extremadura, se ha centrado en "la otra cara de la siniestralidad laboral", las enfermedades profesionales, "esas que no estallan de forma violenta y que muchas veces no son reconocidas como tales".

En su intervención, Ladera ha recordado que el 2024 registró "el mayor número de víctimas mortales de accidentes laborales de la serie histórica, seguido de las 25 registradas en el 2005 y las 23 del 2022", tras lo que ha señalado que "a diferencia de los accidentes laborales, las enfermedades profesionales tienen una evolución lenta, oculta y en muchos casos no se declaran, lo que genera un imparto profundo" tanto en la salud de los trabajadores como en el sistema público de salud.

Según los datos aportados por el sindicato, en el 2024 fueron 149 enfermedades profesionales declaradas en Extremadura, lo que supone diez menos que en el 2023, pero sin embargo ha destacado que "las que causan baja laboral han subido un 7%, lo que nos indica que se están agravando".

En ese sentido, Ladera ha apuntado al envejecimiento de los empleados extremeños, ya que hace 15 años los mayores de 45 años representaban el 37,5 por ciento, frente al 50,7 por ciento actual, tras lo que ha señalado que un tercio de las enfermedades profesionales no causan baja, lo que quiere decir que "se están soportando en silencio, que no se están tratando adecuadamente, y que no se están previniendo".