UGT Extremadura alerta de que 60% de empleados a tiempo parcial son involuntarios, que les obliga a tener segundo empleo

El sindicato UGT Extremadura ha advertido de que el 60 por ciento de los trabajadores a tiempo parcial en la región están en esa situación porque las empresas no les ofrecen una jornada completa, lo que les obliga a tener un segundo empleo.

Así lo ha destacado el secretario de Política Institucional y Empleo de UGT Extremadura, Francisco Morcillo, quien ha apuntado que "seis de cada diez contratos parciales son involuntarios", ya que "muchas de esas personas querrían trabajar a jornada completa, pero las empresas no se lo permiten", lo que "les obliga a buscar un segundo empleo para poder llegar a fin de mes", ha dicho.

El responsable sindical ha añadido que en muchos casos se produce además un fraude de ley, "porque hay trabajadores que figuran con contratos parciales pero realizan jornadas completas o prolongadas sin reconocimiento ni compensación adecuada", por lo que ha alertado de que "se encubren empleos a jornada completa bajo contratos parciales, especialmente en hostelería y comercio, los sectores más precarios y donde más se concentra el pluriempleo".

Y es que, según los datos de la EPA, el pluriempleo afecta al 2,28 por ciento de los ocupados en Extremadura, frente al 2,68 por ciento de la media nacional, por lo que Morcillo ha recordado que "son unos 10.000 trabajadores los que actualmente se encuentran en situación de pluriempleo, una cifra similar a la de 2022, por lo que el fenómeno no crece, pero sí revela la precariedad del mercado laboral extremeño".

Además, según informa UGT en nota de prensa, el informe de Randstad confirma que el pluriempleo se concentra en hostelería y comercio, donde los salarios bajos y la temporalidad "hacen imposible vivir con un solo trabajo", señala.

"No se trata de pluriempleo por elección o desarrollo profesional, sino de pluriempleo por necesidad derivado de sueldos insuficientes y contratos precarios", ha señalado Morcillo, quien ha reclamado "convertir en jornadas completas muchos de los empleos actuales, especialmente en sectores como la hostelería", donde según ha dicho, "resulta inconcebible" que haya camareros contratados a media jornada cuando, en la práctica, trabajan a tiempo completo".

Finalmente, el sindicato ha alertado también de las consecuencias sobre la salud laboral y la conciliación familiar, ya que "la suma de empleos y jornadas extensas provoca estrés, sobrecarga y fatiga", ha señalado Morcillo, quien ha apuntado que "no basta con crear empleo: hay que crear empleo de calidad, estable y con derechos".

Por todo ello, la organización sindical exige "revisar la contratación parcial, asegurar su cumplimiento legal y ofrecer jornadas completas y salarios dignos que eviten que el pluriempleo se convierta en una vía obligada para sobrevivir", concluye.