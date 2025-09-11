UGT y CCOO reclaman en Badajoz la reducción de la jornada laboral y exigen que "no se hurte" el debate parlamentario

Unas 200 personas se han concentrado este miércoles, día 10, ante la Delegación del Gobierno en Extremadura en Badajoz convocadas por los sindicatos UGT y CCOO en la región para reclamar la reducción de la jornada laboral, una "reivindicación histórica" ante la que han exigido que "no se hurte el debate parlamentario".

También invitan a los grupos parlamentarios en el Congreso, tanto del PP como de Vox y de Junts - este miércoles se debaten y votan en el Congreso las tres enmiendas a la totalidad de dichas formaciones al proyecto de ley para reducir la jornada hasta las 37,5 horas - que hagan una reflexión y "velen por los intereses de la clase trabajadora" en lugar de por los intereses económicos de los empresarios.

En declaraciones a los medios, la secretaria general de UGT en Extremadura, Patrocinio Sánchez, acompañada de su homóloga en CCOO, María Berrocal, ha remarcado que esta protesta busca reivindicar la jornada laboral de 37,5 horas semanales, motivo por el cual se están realizando concentraciones en más de 50 sitios de toda España y ante lo que piden es que "no se hurte el debate parlamentario" y que "no nos quiten la posibilidad de debatir en el Parlamento la Ley de la jornada laboral de 37,5 horas".

Así, ha exigido al Parlamento que se inicie la tramitación y que las enmiendas a la totalidad no salgan adelante. "Nos parece impresentable, nos parece vergonzoso, que el Parlamento no pueda debatir la jornada laboral de 37,5 horas", ante lo que ha reclamado dicha jornada de este último cómputo de horas, que en Extremadura afectaría a 206.000 trabajadores, lo que supone que casi el 50 por ciento de la población trabajadora en la región - unas 400.000 personas - no tiene dicha jornada laboral de 37,5 horas a la semana según fuentes del Ministerio.

Al respecto, lo ha tildado de "necesario", en primer lugar para conciliar la vida laboral y personal, como también ha puesto el foco en que la jornada laboral mayor de 37,5 horas "tiene cara de mujer", a la par que ha exigido que se tramite y que la jornada laboral de 37,5 horas "sea la que impere en España".

"Es prioritario y fundamental. No es una cuestión del Gobierno y de la oposición, es una cuestión de la ciudadanía trabajadora de Extremadura y de España", ha incidido, para reiterar que exige al Parlamento que se pueda tramitar esa ley "porque, si no, sería un hurto a la democracia y un fraude a la democracia".