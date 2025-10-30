UGT, CCOO y CSIF remitirán sus propuestas a los partidos y dicen que la región no se puede "paralizar" por los comicios

Los sindicatos UGT, CCOO y CSIF han avanzado que remitirán sus propuestas a los partidos que concurrirán a las elecciones del próximo 21 de diciembre en Extremadura y han asegurado que la región no se puede "paralizar" por la convocatoria electoral.

El secretario general de UGT Servicios Públicos de Extremadura, Manuel Fernández Colomo; el coordinador del Área Pública de CCOO Extremadura, Manuel Nicolás Molina, y el presidente de CSIF Extremadura, Benito Román, se han pronunciado de esta forma a preguntas de los medios en una rueda de prensa en Mérida.

Así, Fernández Colomo ha recalcado que el gobierno actual de la Junta de Extremadura no cesa en sus funciones hasta el 21 de diciembre y, por tanto, entiende que "nada debe ser paralizado" aunque reconoce que podría haber una "ralentización en la negociación colectiva".

En este sentido, ha exigido la convocatoria inmediata de la Mesa General de Negociación de la Junta de Extremadura tras el aplazamiento de una reunión convocada el 24 de septiembre.

"Estamos también en el mes de noviembre y no ha habido ninguna negociación con la Junta de Extremadura, ninguna, instamos ya de una vez a que se nos convoque inmediatamente y podamos acordar todo lo que hay pendiente de negociación y empecemos a funcionar, independientemente del gobierno que pueda salir posteriormente, después de las elecciones", ha señalado.

Por ello, ha insistido en que hasta el 21 de diciembre la Junta sigue con "todas sus funciones" y, por tanto, tiene la "capacidad de poder negociar y de poder acordar". "No vale de excusa la convocatoria de las elecciones para paralizar la negociación colectiva. Y vamos a ser exigentes también", ha dicho.

Por su parte, el coordinador del Área Pública de CCOO Extremadura, Manuel Nicolás Molina, también ha expuesto que su sindicato trasladará a todos los grupos parlamentarios sus propuestas para mejorar las condiciones laborales, en este caso, de los empleados públicos de Extremadura.

"Desde Comisiones Obreras no entendimos la suspensión de la mesa prevista para el día 24, no solo por el tema de las retribuciones, en la cual nosotros estamos de acuerdo en buscar una homologación salarial de todas las Administraciones y sectores, sea el ámbito que sea, sino que además había elementos tan importantes como hablar de las ofertas de empleo", ha recordado.

Por ello, ha incidido en que CCOO pide que se mantenga la actividad negociadora hasta el 21 de diciembre y que no se paralice ninguna cuestión, además de insistir en que es importante emplazar a la Junta a convocar la Mesa General para "de una vez por todas comenzar a trabajar".

Finalmente, el presidente de CSIF Extremadura, Benito Román, ha señalado que su sindicato elaborará un documento con sus propuestas y que el mismo será remitido a todos los grupos políticos y parlamentarios de la región.

Así, ha señalado que, una vez se "dé el pistoletazo de salida" a los comicios, el sindicato trasladará a los partidos sus peticiones para "entre todos" mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de la región.

Por otro lado, a preguntas de los medios, Benito Román ha destacado que este viernes, día 31, CSIF ha convocado una concentración en Mérida para reclamar la homologación salarial de los empleados públicos de la Administración General de la Junta.

El presidente de CSIF ha insistido en que su sindicato quiere que la homologación salarial se haga extensiva al resto de sectores, como educación o sanidad.

"Que el gobierno que salga elegido a partir del 21 de diciembre sepa que los concursos de traslado, tanto de funcionarios como laborales, tienen que ser una realidad, que las ofertas de empleo público no se pueden paralizar. Es decir, que porque hay elecciones no se pueden ni se debe paralizar nuestra región", ha apuntado.