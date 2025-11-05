La UEx organiza en noviembre el 'Mes del empleo' con más de 20 acciones en Cáceres, Badajoz, Mérida y Plasencia

La Universidad de Extremadura (UEx) ha organizado el 'Mes del empleo' con más de 20 acciones en noviembre que se desarrollarán en los campus de Cáceres y Badajoz y en los Centros Universitarios de Mérida y Plasencia.

El 'Mes del empleo' es una iniciativa puesta en marcha junto al Servicio de Prácticas y Empleo (Sepye) de la UEx y el Servicio Extremeño Público de Empleo (Sexpe) para promover la empleabilidad y el emprendimiento entre el estudiantado universitario.

Las actividades se han presentado este martes en la Facultad de Ciencias del Deporte de Cáceres con la participación de las fundaciones y entidades que van a colaborar en la formación de los estudiantes para adaptar su perfil profesional a los requerimientos del mercado laboral.

"Se trata de una batería enorme de oportunidades y de acciones para que los estudiantes puedan desarrollar aquellas habilidades que van más allá de los contenidos teóricos, que son las más demandadas por el mercado laboral", ha explicado Rocío Blas, adjunta al rector para el Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Movilidad de la UEx.

Los talleres prácticos y las formaciones experienciales están orientadas a que el alumnado sea más competitivo y adquiera destrezas en trabajo en equipo, la resolución de problemas, liderazgo y comunicación, habilidades cada vez más demandadas en el mundo laboral, además de permitir el encuentro con profesionales. "Van a poner entrenar aquellas habilidades punteras que ahora mismo demandan las empresas en los procesos selectivos", ha reiterado Blas.

Durante el acto de presentación, también han participado representantes de las entidades colaboradoras. Elena Comín, coordinadora de Yuste Outdoor, ha señalado que a través de este programa se aprende con la acción a trabajar en equipo. La jornada final del programa tendrá lugar en Cuacos de Yuste en el mes de diciembre.

Carlos Ongallo, director de la Fundación EBS, ha subrayado que negociar es comunicar. "La capacidad de negociar aumenta la empleabilidad y EBS va a ofrecer formación en negociación, a lo que va a sumar este año la mediación", ha subrayado.