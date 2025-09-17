La UEx inaugura un curso sobre enfermedades de transmisión sexual con un "enfoque integral y multidisciplinar"

La Universidad de Extremadura ha inaugurado este martes el curso internacional 'Enfermedades de Transmisión Sexual: Riesgos, Prevención y Abordaje Integral', que se desarrollará hasta el próximo jueves en el Salón de Grados de la antigua Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud.

La apertura ha contado con la presencia de las directoras del curso, María Coronada Fernández Calderón y Antonia Calvo Cano, acompañadas por la secretaria académica de la Facultad de Medicina, Dolores Apoyo, y la directora de Salud del Área de Badajoz de la Junta de Extremadura, Beatriz Hernanz.

En su intervención, María Coronada Fernández ha recordado que "el germen de este curso surgió desde un primer simposio que desarrollamos para la ciudadanía, con la idea de trasladar y divulgar este conocimiento a la sociedad", por lo que decidieron crear el curso para los estudiantes".

Así, Fernández ha subrayado el carácter práctico de la propuesta, ya que se pretende que "sea un curso divulgativo" en el que los alumnos puedan aprender "sobre el aprendizaje basado en problemas".

Por su parte, Antonia Calvo ha desgranado los contenidos de las tres jornadas, de tal forma que el primer día se abordará el contexto del problema de las enfermedades de transmisión sexual desde el punto de vista académico, asistencial y epidemiológico.

El segundo día abordaremos se tratará sobre cómo pueden abordar los profesionales sanitarios este problema de salud pública y contenerlo, ya que "de nada valen las herramientas si no llegamos a la gente, a quienes no acceden a las consultas", ha destacado Calvo.

Posteriormente, la tercera jornada estará dedicada a "dar voz a portavoces de personas que no pueden llegar a consulta, con una línea de investigación desarrollada desde el Instituto Universitario de Investigación Biosanitario de Extremadura (INUBE) para conocer el perfil de usuario del chemsex", ha dicho.

Seguidamente, María Dolores Apolo ha subrayado que "la salud sexual es un aspecto esencial de la salud clínica, y este curso contribuye a mejorar la información y la conciencia de la sociedad", tras lo que ha destacado que "este carácter transversal es esencial", de tal forma que los diferentes puntos de vista van a enriquecer el curso.

Cerrando el turno de intervenciones, Beatriz Hernanz ha señalado que se trata de un "importante desafío de salud pública que está aumentando a un nivel alarmante en los últimos tres años, no sólo en España sino también en Europa", ya que "cada día se producen un millón de infecciones de transmisión sexual en el mundo", ha dicho.

Ante esta situación, "es fundamental el diagnóstico precoz, mejorar la calidad de vida de los pacientes y trabajar la prevención en toda su entidad, con medidas que incluyan la educación para la salud, la concienciación sobre el VIH,un problema que no puede ser denostado, y la vacunación en poblaciones de riesgo frente a la hepatitis A y B", ha resaltado Hernanz.

Finalmente, ha destacado la importancia de la visión integral del curso, que cuenta con "especialistas de Atención Primaria, salud pública, ginecólogos, microbiólogos, enfermeros todo desde un punto de vista multidisciplinar", tras lo que ha reiterado que "la prevención debe ser la máxima en vuestro trabajo en cualquier ámbito sanitario".

La sesión inaugural de contenidos ha estado a cargo de la doctora María del Carmen Pazos Pacheco, especialista en Microbiología Clínica del Complejo Hospitalario Universitario de Cáceres y profesora colaboradora de la Facultad de Medicina de la UEx, cuya intervención se ha centrado en los microorganismos responsables de las enfermedades de transmisión sexual y sus mecanismos de transmisión, según informa la UEx en nota de prensa.

PROGRAMA MULTIDISCIPLINAR

El programa del curso se articula en tres tardes de trabajo en torno a grandes bloques temáticos, una primera jornada que se centra en los aspectos biomédicos y clínicos, con ponencias sobre microorganismos responsables, epidemiología en Extremadura y España, así como métodos de diagnóstico y tratamiento de las infecciones más prevalentes.

La segunda tarde aborda las estrategias de cribado, prevención y salud pública, poniendo el foco en la detección temprana en Atención Primaria, la educación sexual y los retos actuales en torno al VIH, mientras que la tercera jornada explora los factores de riesgo y la diversidad sexual, con especial atención a conductas emergentes como el chemsex, cerrando con una mesa redonda que propondrá un enfoque multidisciplinar para afrontar estas patologías.

La iniciativa, organizada por el Vicerrectorado de Extensión Universitaria y dirigida por Fernández Calderón y Calvo Cano, cuenta con el patrocinio de ViiV Healthcare y la Fundación Universidad-Sociedad, y está orientada a estudiantes de Medicina, Enfermería, Psicología, Fisioterapia, Farmacia, Biología y otras áreas afines, así como a profesionales de la salud y cualquier persona interesada.