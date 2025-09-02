La UEx inaugura en Cáceres un curso internacional pionero sobre agentes basados en IA para la ingeniería de software

La Universidad de Extremadura (UEx) ha inaugurado este lunes en el edificio de los Institutos de Investigación de Cáceres el Curso Internacional de Verano/Otoño denominado 'Agentes basados en LLMs para Ingeniería de Software', que se desarrollará hasta el próximo 3 de septiembre en el campus cacereño.

La cita forma parte de la vigésimo sexta edición de los Cursos Internacionales de Verano-Otoño de la UEx y reúne a expertos internacionales para analizar el papel de la inteligencia artificial generativa en la transformación de la ingeniería del software.

El director del curso, José María Conejero Manzano, ha destacado el alto interés suscitado por la iniciativa, ya que las expectativas se han sobrepasado, con más de 90 inscripciones de estudiantes e investigadores de España y del extranjero. "Hemos tenido que hacer una selección poniendo el foco en estudiantes de doctorado", ha señalado.

Conejero ha subrayado además que el programa combina actividades académicas con experiencias culturales y sociales, por lo que, durante los próximos tres días se celebrarán talleres, visitas culturales y actividades de networking que enriquecerán la formación técnica con una dimensión de intercambio personal.

Por su parte, Roberto Rodríguez Echevarría, director del Instituto Universitario de Tecnologías Informáticas Aplicadas (INTIA), ha expresado la satisfacción del centro por albergar esta primera edición, y ha recordado que la misión más importante del INTIA es "la transferencia de los avances tecnológicos a la sociedad a través de contratos con empresas regionales".

A la inauguración ha asistido también el director general de Digitalización Regional de la Junta de Extremadura, Jesús Coslado Santibáñez, que ha incidido en el respaldo institucional a este tipo de iniciativas.

"Intentamos llevar a cabo proyectos que apoyen eventos como el que celebramos hoy. Os invito a que aprovechéis al máximo esta formación y que la culminéis con éxito. Aprovechad también para disfrutar de la ciudad de Cáceres, de su patrimonio, su cultura y su gastronomía", ha señalado, al tiempo que ha subrayado la importancia de "seguir formando y atrayendo talento a Extremadura, y continuar con la transferencia del conocimiento de la Universidad a la sociedad como palanca para nuevos desarrollos en la región".

Finalmente, el vicerrector de Transformación Digital de la UEx, Javier Berrocal Olmeda, ha resaltado la importancia global de la inteligencia artificial. "La IA está cambiando todo a nivel mundial. Su impacto económico es altísimo, especialmente en los grandes centros de datos utilizados para entrenar modelos. La carrera por desarrollar nuevas herramientas y computadores capaces de sostener estos modelos enfrenta hoy a las principales empresas internacionales", ha subrayado.