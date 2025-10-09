La UEx culmina un proyecto dirigido a fortalecer las competencias verdes y digitales de los doctorandos

La Universidad de Extremadura (UEx) ha culminado con "éxito" su participación en el proyecto 'Green and Digital Skills Development for European Engineering PhD Candidates (Tecskill)', financiado por el programa Erasmus+ en el marco de la convocatoria KA220-HED, cuyo cierre oficial ha tenido lugar el pasado 3 de octubre.

Esta iniciativa, liderada por la Universidad de Extremadura y desarrollada junto a la Universidade de Évora (Portugal), la Università degli Studi di Parma (Italia) y la Högskolan i Gävle (Suecia), ha tenido como propósito principal fortalecer las competencias verdes y digitales de los doctorandos en ingeniería, promoviendo una formación alineada con las prioridades estratégicas de la Unión Europea en materia de sostenibilidad y transformación digital.

A lo largo de su ejecución, el proyecto ha impulsado la creación de un marco formativo innovador que integra la transición verde y la digitalización en la formación doctoral.

Para ello se han diseñado e implementado módulos formativos, talleres internacionales y materiales docentes, complementados con estancias prácticas de un entre las cuatro universidades socias, que han permitido a 20 estudiantes experimentar de primera mano distintas metodologías y entornos de investigación, informa en nota de prensa la UEx.

Estas actividades han contribuido a que los futuros doctores mejoren su manejo de herramientas digitales avanzadas, comprendan los principios de economía circular, optimicen la eficiencia energética y avancen en el desarrollo tecnológico sostenible.

Además, se ha desarrollado una plataforma digital de autoevaluación que permite a los doctorandos identificar sus niveles de competencia, contribuyendo así a su desarrollo profesional y a su empleabilidad en entornos industriales y académicos comprometidos con la sostenibilidad.

De igual modo, el proyecto ha permitido fortalecer la cooperación entre las universidades participantes, generando un espacio común para el intercambio de buenas prácticas y el desarrollo de estrategias de enseñanza orientadas a los desafíos actuales de la sociedad.