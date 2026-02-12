La UEx celebra el Día Mundial de la Radio con una jornada que conecta formación, cultura e inclusión social

La Universidad de Extremadura ha celebrado en la mañana de este miércoles una nueva edición de la Semana de la Radio en la Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación con motivo del Día Mundial de este medio de comunicación, en una jornada que ha conectado formación, cultura e inclusión social y se ha completado con un programa especial en la sede de Aspace Badajoz sobre el papel de la inteligencia artificial en la comunicación.

El salón de actos de la Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación ha albergado desde las 10,30 horas el acto central de la Semana de la Radio, con la emisión en directo de un programa especial que ha servido como punto de encuentro entre la comunidad universitaria, representantes institucionales y destacados profesionales de los medios de comunicación.

El programa, conducido por estudiantes y profesorado del centro, ha tomado como hilo conductor el Carnaval de Badajoz, analizando el papel histórico y actual de la radio en la difusión de la fiesta, así como su capacidad para crear identidad y cercanía con la audiencia local.

El evento, con un marcado carácter pedagógico, ha contado con la presencia de alumnado de 4º, 5º y 6º de Primaria de los colegios Los Glacis y Ciudad de Badajoz, a quienes se ha dirigido el rector de la UEx, Pedro M. Fernández Salguero, que ha animado a los más jóvenes a "acostumbrarse a escuchar noticias con más contenido, que exijan mantener la atención durante más tiempo", al tiempo que ha subrayado el compromiso de la Universidad con la difusión de su actividad entre la juventud.

Fernández Salguero ha destacado además que la UEx está impulsando una vida universitaria más allá de lo académico, en la que la radio ocupa un lugar "estratégico". En este sentido, ha explicado que desde el Gabinete de Comunicación se está potenciando OndaCampus "para que el estudiantado se implique en la vida universitaria y en la comunicación con la sociedad", según indica en nota de prensa la UEx.

Junto al rector, ha intervenido la concejala de Juventud del Ayuntamiento de Badajoz, Mariema Seck, quien ha valorado positivamente las actividades vinculadas al Carnaval y el papel de los medios locales en su proyección.

Además, ha recordado que "el Carnaval es para toda Extremadura, no solo para Badajoz" y lo ha definido como "una fiesta que hacemos entre todos", invitando a la ciudadanía a disfrutar de esta celebración en la que el grupo Sanguijuelas del Guadiana será el pregonero de esta edición.

La mesa de debate ha reunido también a profesionales de referencia del panorama radiofónico y audiovisual extremeño, como María Hurtado y Álex Carpallo, de Canal Extremadura, así como Miriam Garriga de la COPE y José Emiliano Barrena de la cadena SER, antiguos alumnos de la facultad.

LA IA ES UNA HERRAMIENTA

La celebración del Día Mundial de la Radio se ha celebrado simultáneamente desde las 11,30 horas en la sede de Aspace Badajoz, con la emisión del programa especial 'La IA es una herramienta, no una voz', fruto de la colaboración entre OndaCampus, la radio de la Universidad de Extremadura, y la propia entidad social.

El espacio radiofónico ha abordado el impacto de la inteligencia artificial en la comunicación desde una perspectiva ética, inclusiva y accesible y ha arrancado con una entrevista a Rafael Barragán, informático y usuario de IA, que ha explicado de forma didáctica cómo estas herramientas pueden mejorar la autonomía personal sin sustituir la voz humana.

A lo largo de la emisión, han participado también profesionales locales de la radio, usuarios y familiares del proyecto Radio Piensa Diferente, que compartieron su experiencia con la radio como instrumento de expresión, integración y empoderamiento personal.

El espacio ha concluido con una entrevista al rector de la Universidad de Extremadura, Pedro M. Fernández Salguero, y al director gerente de Aspace Badajoz, Carlos Batalla, realizada por alumnos de Periodismo y en la que ambos reflexionaron sobre el papel social de la radio.

Durante la conversación, el rector ha destacado que la radio es un vehículo fundamental para dar difusión a lo que hacen en la Universidad, tanto a nivel interno como hacia la sociedad, así como su inmediatez y capacidad para conectar con la población joven. Asimismo, ha mostrado su preocupación por el consumo de información "excesivamente inmediata" y ha defendido la radio como "una herramienta clave para mantener la atención en contenidos que requieren reflexión y profundidad".

Por su parte, Carlos Batalla ha puesto en valor la radio como "una gran ventana para mostrar al mundo las capacidades de las personas con parálisis cerebral" y ha destacado la importancia de visibilizar el trabajo que se realiza desde Aspace Badajoz: "La sociedad tiene que conocer todo lo que las personas con discapacidad son capaces de desarrollar y los proyectos que llevamos a cabo", ha señalado.